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فنون ومشاهير

لأول مرة أصالة تُعّلق على ما يجري في الساحل السوري.. هذا ما طالبت به (صورة)

Lebanon 24
10-03-2025 | 00:48
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تعليقا على الأحداث الجارية في الساحل السوري، أعربت الفنانة أصالة نصري المعروفة بمعارضتها لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد منذ العام 2011، عن قلقها لما يجري في بلدها.

وكتبت أصالة في تغريدة على حسابها في إكس، ليل أمس قائلة: "يارب بحق هالأيام الفضيله تحفظ سوريا كلها ويوقف هالنهر الدم ويوقف هالقهر يارب والله مو معقول اللي عم يصير بدنا وبشدّه يارب توقف مع ناس مابقى فيها يارب من عندك الحل".

وتابعت أصالة: "يارب أدعوا لسوريا وصلّوا لها كلً الصلوات لازم تتصلّى لها والله قادر وهو السميع العليم وهو الرحمن الرحيم".

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