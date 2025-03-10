بعد "خيانة" زوجها.. ياسمين عبد العزيز تُعلن انتصارها

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قامت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بنشر صورة جديدة عبر حسابها على "فيبسوك" علقت عليها بتعليق مثير حول انتصارها في إحدى معاركها، من دون أن توضح ما إذا كانت تقصد مسلسلها "وتقابل حبيب" الذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، أم شيئاً آخر.وكتبت ياسمين على الصورة قائلة: "أنا مبسوطة أوي ربنا نصرني الحمد لله ربنا يدمها نعمة"، وهو ما أثار حيرة الجمهور، حيث تحدث الكثيرون عن أحداث المسلسل مؤكدين أنهم تعاطفوا مع شخصية ليل، في حين علق آخرون على الأحداث خالطين بين شخصية ليل في المسلسل وياسمين عبد العزيز في الحقيقة.وكانت ياسمين قد نشرت مقطع فيديو عبر "فيسبوك" من مسلسلها "وتقابل حبيب"، كشف عن خيانة زوجها، الذي يجسد دوره الفنان خالد سليم، مع نيكول سابا، وفي نهاية مقطع الفيديو ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني قائلة: "نو أمان لأي مان".وعلّقت ياسمين على الفيديو بالجملة نفسها، ما زاد من تفاعل الجمهور، وأثار موجة من التعليقات الحماسية التي طالبتها بالانتقام من زوجها في أحداث المسلسل.وتدور أحداث "وتقابل حبيب" حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها، فتقرر الانفصال عنه والبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تجد نفسها وسط صراعات تُغيّر مجرى حياتها.(لها)