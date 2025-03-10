بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)

Advertisement

كشف الفنان المصري حسن الرداد سبب إخفاء حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وتحدّث عن إيمانه بوجود الحسد، وترشيح الفنان الراحل سمير صبري له لتجسيد شخصية الفنان محمد فوزي، ومشروع فيلم "سفاح التجمع".وقال الرداد خلال حلوله ضيفاً على الجزء الثاني من برنامج "حبر سرّي"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة "القاهرة والناس": "أنا بؤمن بالحسد ولكني للأسف مبحصّنش نفسي، وأنا بقول لأي واحدة حامل تخبّي إنها حامل طالما مفيش داعي إنها تقول، وإيمي قالت إنها حامل ومش المفروض لما يكون في حاجة الواحد يكتب أو ينزّل صورة".وأضاف أنه كان متردّداً في خوض تجربة تجسيد السيرة الذاتية حين عرض الراحل سمير صبري عليه تجسيد شخصية محمد فوزي، لأن أعمال السيرة الذاتية غالباً ما يتم تنفيذها بشكل خاطئ، وهو ما أخافه من خوض التجربة في بداياته الفنية، موضحاً: "لو عُرض عليّ العمل الآن فسأوافق عليه".وشدّد الردّاد على أهمية إنتاج أعمال السيرة الذاتية للرموز المصريين في الفن والأدب والثقافة، مشيراً الى أن هناك شخصيات بارزة وأدباء وفنانين يجب تقديم سيرهم الذاتية، مثل محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ...، وذلك للحفاظ على التراث الفني والثقافي المصري.وكشف الرداد سبب عدم البدء في تحضيرات فيلم "سفاح التجمع" مع المنتج أحمد السبكي، حيث قال إنه ليس متحمساً للشخصية، خاصة أنه لا يريد أن يتعلق المُشاهد بها... وأضاف: "أنا مش متحمّس الأول لشخصية "سفاح التجمع"، لازم ألاقي جوانب إيجابية علشان أتعاطف مع الشخصية، وده أنا مش لاقي حاجة أتعاطف معاه فيها، وأنا مش عايز الناس تتعاطف معاه لأن لما نجم بيجسّد شخصية الناس بتحبها، ومش عايز الناس تكرهني لو عملته".(لها)