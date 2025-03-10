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فنون ومشاهير
بعد الضجة التي أحدثتها تصريحاتها عن الأسد.. هكذا علّقت سلاف فواخرجي على أحداث الساحل السوري (صورة)
Lebanon 24
10-03-2025
|
03:46
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تعليقا على الأحدات التي تحصل في الساحل السوري، نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خارطة سوريا، وعلقت عليها قائلة: "سلام لبلاد خلقت للسلام وما رأت السلام يوما. سلام لسوريا بما فيها بمن فيها وبكل ما فيها".
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وكانت فواخرجي أحدثت ضجة كبيرة وذلك بعد مقابلة لها مع الإعلامي اللبناني محمد قيس عبر منصة "المشهد" تحدثت فيها عن النظام السوري السابق وعلاقتها بالرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء وشقيقه ماهر.
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