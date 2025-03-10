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فنون ومشاهير

بلبلة في تظاهرة بدمشق.. ويارا صبري تشرح ما حصل

Lebanon 24
10-03-2025 | 04:25
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بعد البلبة التي شهدتها وقفة احتجاجية في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق، أمس الأحد، حداداً على أرواح ضحايا الأمن العام والمدنيين في الساحل السوري، خرجت الفنانة يارا صبري للتوضح.
فقد شاركت صبري بالوقفة التي نظمها عشرات السوريين، تنديداً لما جرى خلال الأيام القليلة الماضية في الساحل السوري.
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وفي حسابها الرسمي عبر فيسبوك، حذّرت الفنانة من الأخبار المضللة والكاذبة.

وأكدت أن المتظاهرين رفعوا لافتات تنعى قوات الأمن العام، الذين قضوا بهجمات فلول النظام في الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية، وناشدوا لتحييد المدنيين عن العمليات العسكرية وضرورة محاسبة القتلى.
كما نفت تماما الأخبار التي تحدثت عن لافتات أخرى شبّهت الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس السابق بشار الأسد.

وطالبت الناس بالانتباه من الأخبار الكاذبة والمحرضة، مشددة على أن وقفة الحداد كانت على أرواح من قضوا من الأمن العام والمدنيين السوريين.

وأضافت أنها كانت في ساحة المرجة الشهيرة في دمشق، وانفضت بعد ملاسنات وتدافع بعد أن اقتحمها شبان أطلقوا شعارات طائفية، ما أدى إلى عراك بالأيدي تدخلت لفضة قوى الأمن وأطلقت النار في الهواء فتفرق الحشد.
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