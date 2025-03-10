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فنون ومشاهير
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
10-03-2025
|
09:10
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علّقت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، على الفيديو الذي نشرته الممثلة السوريّة نور علي، بعدما ظهرت فيه وهي تبكي، بسبب الأحداث التي شهدتها المناطق الساحليّة السوريّة، وتعرّضها لإطلاق نار.
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وقالت رزق: "العالم لازم يعرف وين حقوق الإنسان؟ وين الرأي العالم ينتفض؟ وين البلوغرز والمشاهير يحكوا يوصلوا صورة الترهيب يلي عم يصير بحقّ مدنية عزل؟".
وأضافت: "ليش التعتيم؟" (رصد لبنان 24)
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