ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)

علّقت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، على الفيديو الذي نشرته الممثلة السوريّة نور علي، بعدما ظهرت فيه وهي تبكي، بسبب الأحداث التي شهدتها المناطق الساحليّة السوريّة، وتعرّضها لإطلاق نار.

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وقالت رزق: "العالم لازم يعرف وين حقوق الإنسان؟ وين الرأي العالم ينتفض؟ وين البلوغرز والمشاهير يحكوا يوصلوا صورة الترهيب يلي عم يصير بحقّ مدنية عزل؟".

وأضافت: "ليش التعتيم؟" (رصد لبنان 24)