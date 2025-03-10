علاقة على شفا الانهيار بعد 11 عامًا من الزواج.. هل تتحقق "أسوأ نبوءات" ليلى عبد اللطيف؟

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استعاد متابعو العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، إحدى أسوأ نبوءاتها التي أطلقتها في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب بشأن أحداث عام 2025. حيث توقعت عبد اللطيف أن يقع الطلاق بين النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين.هذه التوقعات تأتي في وقت تناقلت فيه الصحافة الدولية تقارير عن اقتراب الطلاق بين الثنائي، مع تقارير تفيد بأن جورج سيضطر لدفع مبلغ ضخم يصل إلى 300 مليون دولار لأمل بعد 11 عامًا من الزواج، وذلك في حال تم الانفصال.وتجذب حياة الثنائي كلوني وعلم الدين اهتمام الإعلام منذ كانون الثاني الماضي، بعد تصريحات ليلى عبد اللطيف التي توقعت أن تصبح أمل محط أنظار الإعلام "لسبب مؤسف ولافت".وتشير التقارير الإعلامية إلى أن العلاقة بين الزوجين قد دخلت في مرحلة من التوتر بسبب انشغالهما بأعمالهما. حيث يقيم كلوني في نيويورك لتصوير فيلم، بينما تواصل أمل ممارسة مهنة المحاماة في مكتبها في بريطانيا، مما أدى إلى حدوث فجوة بينهما.وقد لوحظ غياب الثنائي عن الظهور معًا لفترة طويلة، وهو أمر غير معتاد. ورغم هذه الأزمات، يبدو أن الطلاق الرسمي سيكون خطوة مكلفة للغاية بالنسبة لجورج كلوني، الذي سيضطر لدفع مبالغ طائلة.وكان كلوني قد تحدث في السابق عن حياته مع أمل وأطفالهما التوأمين ألكسندر وإيلا، مشيرًا إلى أنهم يعيشون حاليًا في مزرعة بفرنسا. وأضاف أن التوأمين يساعدانه في الحفاظ على نشاطه وحيويته، حيث يستمتع معهما في الرحلات إلى المدرسة ويجعلهما يستمعان إلى موسيقى الهيفي ميتال، وهو ما أعرب عن سعادته به. (ارم نيوز)