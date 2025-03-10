دانا حلبي تعلن خبر ارتباطها رسميًا بفنان مصري.. وهذه تفاصيل علاقتهما السرية

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أعلنت اللبنانية ارتباطها رسميًا بالفنان المصري محمد رجب، مشيرة إلى بعض التفاصيل حول زواجهما والأسباب التي دفعتهما لإخفاء الخبر عن الجمهور في البداية.وفي حديثها لـ "فوشيا"، أكدت أن خبر ارتباطها بمحمد رجب لم يكن يومًا شائعة، موضحة أنهما تزوجا منذ حوالي عام ونصف. وأشارت إلى أنها اختارت في البداية عدم التحدث عن هذا الموضوع لأنه يعتبر أمرًا خاصًا بها، وفضلت حماية العلاقة من الحسد والعين.لكنها قررت مؤخرًا الإعلان عن ارتباطها، حيث اعتبرت أن الجمهور له الحق في مشاركتها هذه الفرحة، خاصة أنهما شخصان تحت الأضواء.وتحدثت عن قصة حبهما التي بدأت في كواليس تصوير مسلسل "الونش"، حيث بدأ الأمر بنظرة ثم ابتسامة، وتطور بعد ذلك إلى إعجاب ثم لقاءات وصولًا إلى قرار الارتباط.