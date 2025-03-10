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فنون ومشاهير
دانا حلبي تعلن خبر ارتباطها رسميًا بفنان مصري.. وهذه تفاصيل علاقتهما السرية
Lebanon 24
10-03-2025
|
15:00
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أعلنت
الفنانة
اللبنانية
دانا
حلبي
ارتباطها رسميًا بالفنان المصري محمد رجب، مشيرة إلى بعض التفاصيل حول زواجهما والأسباب التي دفعتهما لإخفاء الخبر عن الجمهور في البداية.
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وفي حديثها لـ "فوشيا"، أكدت
دانا
أن خبر ارتباطها بمحمد رجب لم يكن يومًا شائعة، موضحة أنهما تزوجا منذ حوالي عام ونصف. وأشارت إلى أنها اختارت في البداية عدم التحدث عن هذا الموضوع لأنه يعتبر أمرًا خاصًا بها، وفضلت حماية العلاقة من الحسد والعين.
لكنها قررت مؤخرًا الإعلان عن ارتباطها، حيث اعتبرت أن الجمهور له الحق في مشاركتها هذه الفرحة، خاصة أنهما شخصان تحت الأضواء.
وتحدثت
دانا
عن قصة حبهما التي بدأت في كواليس تصوير مسلسل "الونش"، حيث بدأ الأمر بنظرة ثم ابتسامة، وتطور بعد ذلك إلى إعجاب ثم لقاءات وصولًا إلى قرار الارتباط.
وأعربت عن إعجابها الكبير بزوجها محمد رجب، قائلة: "هو رجل وسيم وخفيف الظل، حنون مرهف الإحساس، ويمتلك صفات نادرة في الرجل". وأضافت أنها شعرت منذ اللقاء الأول كأنها تعرفه منذ سنوات، وكأن هناك كيمياء خاصة تجمع بينهما. (ارم نيوز)
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