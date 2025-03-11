من "الشبح".. مؤلف مسلسل رمضاني يتلقى تهديدات غامضة

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كشف السيناريست المصري محمد الشواف، مؤلف مسلسل "حكيم باشا"، عن تلقيه "تهديدات" جادة من شخصيات مجهولة عرضت عليه مساعدتها في "تلميع" المسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية كبيرة. وعندما رفض الشواف هذا العرض، توعدته هذه الشخصيات بشن حملة صحفية ضده بهدف تشويه المسلسل والنيل من سمعته ككاتب.وأوضح الشواف في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن خاصية كشف اسم المتصل عبر الهاتف أظهرت أسماء غريبة تتكون من كلمة واحدة فقط مثل "الشبح" و"عرب"، مشيرًا إلى أنه يعتبر هذا الأسلوب في التلميع مقابل المال سلوكًا "رخيصًا" لا يليق بأي شخص يحترم نفسه. وأضاف أن "المهددين" زعموا أنهم يتعاونون مع "كبار الصحفيين" المصريين، وأن لديهم القدرة على تشويه المسلسل والإضرار به جماهيريًا.ومع ذلك، أكد الشواف أنه لا يخشى محاولات "الترغيب والترهيب"، لأن العمل الجيد سيحظى بالتقدير في النهاية، مشيرًا إلى أن "العمل الحقيقي يفرض نفسه"، وأنه لا يوجد اتفاق جماهيري كامل حول أي عمل فني، فكلها اجتهادات بشرية.مسلسل "حكيم باشا" ينتمي إلى دراما التشويق، وتدور أحداثه في جنوب مصر حول تجارة الآثار والصراعات العائلية. المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، وأحمد صيام، من إخراج أحمد خالد أمين. وقد نال مصطفى شعبان إشادات واسعة على أدائه المتميز في شخصية "كبير العائلة"، وقد حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية. (ارم نيوز)