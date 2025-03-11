حبس الفاشينيستا الشهيرة روان بن حسين.. وتغريمها هذا المبلغ

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قررت الجنايات في دبي، أمس الإثنين، الحكم على الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.وجاء هذا القرار بعدما ألقت عليها وهي في حالة "سكر" في مكان عام، وتسببت في أعمال شغب نتيجة حركاتها غير الطبيعية، وبينت التحقيقات ان الشابة الكويتية اعتدت على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظا نابية، أثناء تأديتهم عملهم.وأمرت العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى الجنايات في دبي للبت في القضية.وشدّدت على أنّ "كلّ من تسوّل له نفسه خرق سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كلّ إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً". (لها)