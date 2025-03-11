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فنون ومشاهير

"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2025 | 01:12
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أطلت الفنانة المصرية ريم مصطفى كضيفة في حلقة برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يُعرض على قناة MBC مصر، حيث استقبلها رامز جلال بتعليقات ساخرة، قائلاً: "مزة النهاردة تستحق عن جدارة لقب نجمة الإشاعات، ياما إتقال عليها حاجات، زي مثلا خرابة بيوت وبتخطف الرجالة من الستات".
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وأضاف رامز: "البت خست وعمالة تحلو، وبتاكل من فنانات كتير الجو، هنعرف النهاردة دي الحقن الجديدة ولا عملية تكميم، أصل العود اللي وصلت له مستحيل يكون رجيم، معانا فاتنة سن اليأس ذات الجمال النرويجي".

وسخر رامز من إطلالة ريم بعد وصولها للبرنامج قائلا: "انزلي يا وزة الفن المدملك، إيه الشعر ده يا عروسة البحر".

وتابع: "الوسط ده مش طبيعي، فجأة بقت سلمى حايك، الوسط ده يا إما نحت يا إما كورسيه، ودي مش مركبة رموش مركبة مقشات، وجزمة دي ولا رجلين بطريق، ودي مش بتاخد بوتوكس دي بتعمل كمادات بوتوكس".(نواعم)

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