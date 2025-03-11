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فنون ومشاهير

"وقعت في غرامه سريعًا".. بعدما قال انهما تطلقا دانا الحلبي ترد على زوجها محمد رجب وهذا ما كشفته

Lebanon 24
11-03-2025 | 01:45
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تحدثت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي عن خبر زواجها بالفنان المصري محمد رجب، الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.  
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وقالت دانا لـ"إرم نيوز" إنها تزوجت رجب قبل عام ونصف تقريبا، وإنهما ما زالا معا حتى اليوم.

وكان الجمهور قد شكك باستمرار زواج الثنائي، بعد أن قال رجب إن زواجه بدانا استمر عاما ونصف العام.

وأكدت دانا أن رجب خانه التعبير بسبب مقلب رامز، مشددة على أن زواجهما مستمر حتى اليوم.

وأثار إعلان رجب عن زواجه اللبنانية دانا حلبي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أجبره رامز جلال على الاعتراف وتوضيح الحقيقة في الحلقة التاسعة من برنامج "رامز إيلون مصر".

وأكد رجب أن ما تردد حول زواجه بدانا حلبي صحيح، مشيرًا إلى أن زواجهما استمر لمدة عام ونصف العام تقريبًا، معتبرًا أن رغبته في الحرص وقتها على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء حالت دون الإعلان  عن الزواج.

وقالت  دانا عن زواجها: "خبر ارتباطي بمحمد رجب لم يكن يوما شائعة، لكنني فضلت عدم الحديث عن هذا الموضوع، على اعتبار أنه أمر يخصني وحدي، كما حاولت حماية هذه العلاقة، لرؤيتي بأنها مميزة، لا سيما أنني أخاف كثيرًا من العين والحسد".

كما أوضحت أن عدولها عن قرار عدم إعلان نبأ زواجها بمحمد رجب جاء لضرورة توضيح الحقيقة للجمهور، خصوصًا أنهما شخصان مشهوران، ويحق للجمهور مشاركتهما هذه الفرحة، على حد قولها.

وفي السياق ذاته، كشفت دانا عن بداية قصة الحب مع الفنان محمد رجب، قائلة إن الأمر بدأ بالإعجاب في كواليس مسلسل "الونش" إلى أن تحول لارتباط، مشيرة إلى أنها وقعت في غرامه سريعًا، بسبب شعورها بوجود العديد من الصفات المميزة فيه.( إرم نيوز)


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