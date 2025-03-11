"وقعت في غرامه سريعًا".. بعدما قال انهما تطلقا دانا الحلبي ترد على زوجها محمد رجب وهذا ما كشفته

Advertisement

تحدثت اللبنانية الحلبي عن خبر زواجها بالفنان المصري محمد رجب، الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.وقالت لـ"إرم نيوز" إنها تزوجت رجب قبل عام ونصف تقريبا، وإنهما ما زالا معا حتى اليوم.وكان الجمهور قد شكك باستمرار زواج الثنائي، بعد أن قال رجب إن زواجه بدانا استمر عاما ونصف العام.وأكدت أن رجب خانه التعبير بسبب مقلب رامز، مشددة على أن زواجهما مستمر حتى اليوم.وأثار إعلان رجب عن زواجه اللبنانية حلبي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أجبره على الاعتراف وتوضيح الحقيقة في الحلقة التاسعة من برنامج "رامز إيلون مصر".وأكد رجب أن ما تردد حول زواجه بدانا حلبي صحيح، مشيرًا إلى أن زواجهما استمر لمدة عام ونصف العام تقريبًا، معتبرًا أن رغبته في الحرص وقتها على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء حالت دون الإعلان عن .وقالت عن زواجها: "خبر ارتباطي بمحمد رجب لم يكن يوما شائعة، لكنني فضلت عدم الحديث عن هذا الموضوع، على اعتبار أنه أمر يخصني وحدي، كما حاولت حماية هذه العلاقة، لرؤيتي بأنها مميزة، لا سيما أنني أخاف كثيرًا من العين والحسد".كما أوضحت أن عدولها عن قرار عدم إعلان نبأ زواجها بمحمد رجب جاء لضرورة توضيح الحقيقة للجمهور، خصوصًا أنهما شخصان مشهوران، ويحق للجمهور مشاركتهما هذه الفرحة، على حد قولها.وفي السياق ذاته، كشفت عن بداية قصة الحب مع الفنان محمد رجب، قائلة إن الأمر بدأ بالإعجاب في كواليس مسلسل "الونش" إلى أن تحول لارتباط، مشيرة إلى أنها في غرامه سريعًا، بسبب شعورها بوجود العديد من الصفات المميزة فيه.( إرم نيوز)