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فنون ومشاهير
"ليك هالمسخرة ليك".. ممثل سوري شهير يشن هجوما عنيفا على أحمد الشرع (صورة)
Lebanon 24
11-03-2025
|
02:59
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أعلنت الرئاسة
السورية
مؤخرا تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 800 شخص.
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وتعليقا على الأمر، علّق الممثل السوري أويس مخللاتي عبر حسابه على تطبيق
انستغرام
. ونشر صورة
باللون
الأحمر
وكتب ساخرا: "أحمد
الشرع
شكل لجنة تحقيق في مجازر يرتكبها أو محمد الجولاني!!. وأضاف: "ليك هالمسخرة ليك".
ومخللاتي المعروف بشخصية "صخر" في مسلسل "الهيبة" ينتقد باستمرار النظام الجديد في
سوريا
برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد
الشرع
.
ويُشارك حاليا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "تحت الأرض".
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