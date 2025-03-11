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فنون ومشاهير

"ليك هالمسخرة ليك".. ممثل سوري شهير يشن هجوما عنيفا على أحمد الشرع (صورة)

Lebanon 24
11-03-2025 | 02:59
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أعلنت الرئاسة السورية مؤخرا تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 800 شخص. 
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وتعليقا على الأمر، علّق الممثل السوري أويس مخللاتي عبر حسابه على تطبيق انستغرام. ونشر صورة باللون الأحمر وكتب ساخرا: "أحمد الشرع شكل لجنة تحقيق في مجازر يرتكبها أو محمد الجولاني!!. وأضاف: "ليك هالمسخرة ليك".
 
 
 
 
 
ومخللاتي المعروف بشخصية "صخر" في مسلسل "الهيبة" ينتقد باستمرار النظام الجديد في سوريا برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

ويُشارك حاليا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "تحت الأرض".

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