"ليك هالمسخرة ليك".. ممثل سوري شهير يشن هجوما عنيفا على أحمد الشرع (صورة)

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أعلنت الرئاسة مؤخرا تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، والتي أسفرت عن مقتل نحو 800 شخص.وتعليقا على الأمر، علّق الممثل السوري أويس مخللاتي عبر حسابه على تطبيق . ونشر صورة وكتب ساخرا: "أحمد شكل لجنة تحقيق في مجازر يرتكبها أو محمد الجولاني!!. وأضاف: "ليك هالمسخرة ليك".