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فنون ومشاهير

بعد انتشار شائعة طلاقه من اللبنانية أمل علم الدين.. جورج كلوني يُفاجئ الجميع بلوك جديد (صور)

Lebanon 24
11-03-2025 | 04:36
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ظهر النجم الأميركي جورج كاوني برفقة المحامية اللبنانية الأصل امل علم الدين في أحد مطاعم مدينة نيويورك، حيث يقيم الزوجان حالياً وبدا معاً في غاية الانسجام والسعادة، وذلك بعد إنتشار أنباء تفيد باضطراب علاقته بزوجته وتفكيرهما بالانفصال. 
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وتمكن الثنائي من وضع حدّ للشائعات التي تتكرر باستمرار حول طلاقهما، وظهرت أمل في غاية السعادة بملابس كاجوال أنيقة عبارة عن بنطال جينز وتوب أبيض وسترة ربيعية قصيرة أنيقة.
 
 
 
 
 
وظهر النجم العالمي بلوك مختلف، حيث أحدث تحولاً جذرياً في مظهره استعداداً لتجسيد شخصية الصحفي الأسطوري "إدوارد آر. مورو" في Good Night, And Good Luck، وهو عرض برودواي مقتبس من فيلم عام 2005 بالاسم نفسه، إذ تخلى الممثل الأميركي البالغ من العمر 63 عاماً عن شعره الأبيض واعتمد على اللون البني، وهو ما غير شكله بالكامل.

واكدت صحيفة "page 6" أن الزوجان تناولا الطعام في مطعم فخم يفضله المشاهير وكانا برفقة محاميهما وصديقهما كيفن جونسون.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى اقتراب انفصال النجم العالمي عن زوجته المحامية ذات الأصول اللبنانية بعد 11 عاماً من الزواج، حيث يواجه الثنائي أزمة قد تنتهي بالطلاق، وسط تكهنات بأن كلوني قد يدفع 300 مليون دولار كجزء من تسوية الانفصال.(لها)

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