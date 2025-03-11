20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد انتشار شائعة طلاقه من اللبنانية أمل علم الدين.. جورج كلوني يُفاجئ الجميع بلوك جديد (صور)
Lebanon 24
11-03-2025
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهر النجم الأميركي
جورج
كاوني برفقة المحامية اللبنانية
الأصل
امل علم
الدين
في أحد مطاعم
مدينة
نيويورك، حيث يقيم الزوجان حالياً وبدا معاً في غاية الانسجام والسعادة، وذلك بعد إنتشار أنباء تفيد باضطراب علاقته بزوجته وتفكيرهما بالانفصال.
Advertisement
وتمكن الثنائي من وضع حدّ للشائعات التي تتكرر باستمرار حول طلاقهما، وظهرت أمل في غاية السعادة بملابس كاجوال أنيقة عبارة عن بنطال جينز وتوب أبيض وسترة ربيعية قصيرة أنيقة.
وظهر النجم العالمي بلوك مختلف، حيث أحدث تحولاً جذرياً في مظهره استعداداً لتجسيد شخصية الصحفي الأسطوري "إدوارد آر. مورو" في Good Night, And Good Luck، وهو عرض برودواي مقتبس من فيلم عام 2005 بالاسم نفسه، إذ تخلى الممثل الأميركي البالغ من العمر 63 عاماً عن شعره الأبيض واعتمد على اللون البني، وهو ما غير شكله بالكامل.
واكدت صحيفة "page 6" أن الزوجان تناولا الطعام في مطعم فخم يفضله المشاهير وكانا برفقة محاميهما وصديقهما كيفن جونسون.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى اقتراب انفصال النجم العالمي عن زوجته المحامية ذات الأصول اللبنانية بعد 11 عاماً من الزواج، حيث يواجه الثنائي أزمة قد تنتهي بالطلاق، وسط تكهنات بأن
كلوني
قد يدفع 300 مليون دولار كجزء من تسوية
الانفصال
.(لها)
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع البريطاني: نحن في عصر جديد من التهديد وهذا يتطلب عصرا جديدا من الدفاع
Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: نحن في عصر جديد من التهديد وهذا يتطلب عصرا جديدا من الدفاع
11/03/2025 13:38:28
11/03/2025 13:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميل: هل الجميع مستعد لفتح صفحة جديدة تسمى "القصة اللبنانية"؟
Lebanon 24
الجميل: هل الجميع مستعد لفتح صفحة جديدة تسمى "القصة اللبنانية"؟
11/03/2025 13:38:28
11/03/2025 13:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
GoPro تعلن إطلاق إصدار جديد من كاميرا MAX
Lebanon 24
GoPro تعلن إطلاق إصدار جديد من كاميرا MAX
11/03/2025 13:38:28
11/03/2025 13:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سعودي لبناني: من الضروري انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
بيان سعودي لبناني: من الضروري انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
11/03/2025 13:38:28
11/03/2025 13:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميمة الخليل تُطلق أغنيتها المصوّرة "نتفة عتم" للشاعر ماهر يمّين
Lebanon 24
أميمة الخليل تُطلق أغنيتها المصوّرة "نتفة عتم" للشاعر ماهر يمّين
06:39 | 2025-03-11
11/03/2025 06:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
06:09 | 2025-03-11
11/03/2025 06:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تروي قصة لنجاة إحدى العائلات خلال أحداث الساحل السوري.. ما قالته مؤثر جدا
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تروي قصة لنجاة إحدى العائلات خلال أحداث الساحل السوري.. ما قالته مؤثر جدا
05:33 | 2025-03-11
11/03/2025 05:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا تيم حسن يعترف بحبه لكاريس بشار.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وأخيرا تيم حسن يعترف بحبه لكاريس بشار.. شاهدوا الفيديو
05:17 | 2025-03-11
11/03/2025 05:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
Lebanon 24
آذار "سيزيد الطين بلة"... الأب إيلي خنيصر عن الطقس: خطرٌ يُهدّد صيف اللبنانيين
08:28 | 2025-03-10
10/03/2025 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تُعلّق على فيديو نور علي وهي تبكي... هذا ما قالته (صورة)
09:10 | 2025-03-10
10/03/2025 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
Lebanon 24
خسر 15 فرداً من عائلته.. ممثل سوريّ يشنّ هجوماً على أحمد الشرع ويُحذّره من أمرٍ خطير
07:57 | 2025-03-10
10/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:59 | 2025-03-11
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:39 | 2025-03-11
أميمة الخليل تُطلق أغنيتها المصوّرة "نتفة عتم" للشاعر ماهر يمّين
06:09 | 2025-03-11
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
05:33 | 2025-03-11
زوجة باسم ياخور تروي قصة لنجاة إحدى العائلات خلال أحداث الساحل السوري.. ما قالته مؤثر جدا
05:17 | 2025-03-11
وأخيرا تيم حسن يعترف بحبه لكاريس بشار.. شاهدوا الفيديو
04:52 | 2025-03-11
بعد غياب 13 عاما.. زوجة فنان سوري شهير تعود إلى سوريا وهكذا أعلن الأخير الخبر (صورة)
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 13:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 13:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 13:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24