زوجة باسم ياخور تروي قصة لنجاة إحدى العائلات خلال أحداث الساحل السوري.. ما قالته مؤثر جدا

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كشفت الكاتبة رنا زوجة النجم عن قصة مؤثرة حصلت مع احدى العائلات خلال الاحداث الاخيرة التي عصفت بالبلاد.وكتبت رنا عبر حسابها الخاص على منشورا جاء فيه: "وصلتني رسالة كثير كنت بتمنى انسرها بس صاحبها طلب عدم النشر حرصا على سلامتهم."وتابعت رنا: "بس يلي قاله بدون تفاصيل انه عيلة سورية بتنتمي لطائفة معينة وساكنين باحدى البلدات ولما تعرضت بلدتهم للهجوم احتمى هيدا الشخص مع عائلته ببيت جيرانهم يلي بينتموا لطائفة ثانية وضلوا سالمين."واختتمت رنا : "هدول اهل الحقيقين عندهم نخوة ولهفة وبيساعدوا بعض وقت الشدة بدون ما يسألو عن طائفة او دين."(الجديد)