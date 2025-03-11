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فنون ومشاهير

زوجة باسم ياخور تروي قصة لنجاة إحدى العائلات خلال أحداث الساحل السوري.. ما قالته مؤثر جدا

Lebanon 24
11-03-2025 | 05:33
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كشفت الكاتبة السورية رنا الحريري زوجة النجم باسم ياخور عن قصة مؤثرة حصلت مع احدى العائلات السورية خلال الاحداث الاخيرة التي عصفت بالبلاد.
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وكتبت رنا عبر حسابها الخاص على انستغرام منشورا جاء فيه: "وصلتني رسالة كثير كنت بتمنى انسرها بس صاحبها طلب عدم النشر حرصا على سلامتهم."
وتابعت رنا: "بس يلي قاله بدون تفاصيل انه عيلة سورية بتنتمي لطائفة معينة وساكنين باحدى البلدات السورية ولما تعرضت بلدتهم للهجوم احتمى هيدا الشخص مع عائلته ببيت جيرانهم يلي بينتموا لطائفة ثانية وضلوا سالمين."
واختتمت رنا : "هدول اهل سوريا الحقيقين عندهم نخوة ولهفة وبيساعدوا بعض وقت الشدة بدون ما يسألو عن طائفة او دين."(الجديد)




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