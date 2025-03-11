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فنون ومشاهير

للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:09
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فاجأت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها بإعلان زواجها للمرة الخامسة، بعد أسابيع من التكهنات حول ظهورها برفقة رجل غامض خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025 في السعودية.
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وخلال لقائها في برنامج "مارينا إف إم"، حسمت هند البلوشي الجدل حول هوية مرافقها في الحفل، قائلة: "هذا زوجي"، موضحة أنها فضلت إبقاء الخبر سرياً حفاظاً على خصوصيتها.
 
وقالت: "البعض عرف من طريقة ظهورنا معاً، الجمهور يعرفني واعتاد عليّ، أنا لا يمكن أن أظهر مع رجل غريب، وأضع يدي بيده من دون أن يكون زوجي".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ البلوشي كشفت في تصريحات سابقة، أن كلّ زيجاتها الـ4 السابقة انتهت بالخلع. (الإمارات 24)
 
 
 
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