Advertisement

فنون ومشاهير

أميمة الخليل تُطلق أغنيتها المصوّرة "نتفة عتم" للشاعر ماهر يمّين

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1331837-638772936876883348.jpg
Doc-P-1331837-638772936876883348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أطلقت الفنانة أميمة الخليل أغنيتها المصوّرة الجديدة "نتفة عتم" عبر منصة "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر ماهر يمّين، وألحان وتوزيع الموسيقي هاني سبليني.
Advertisement

وعن العمل، قالت الخليل: "فرِحةٌ أنا بعودة رنين الموسيقى في رأس السبليني بفضل موهبة شاعر الأغنية وعبقريتها ماهر يمّين.
لامس هذا العمل الإحساس بعمق، بفضل النصّ الفلسفي والموسيقى التي كرّست المستوى الدرامي للمعنى"، مشيرةً إلى أن "الأغنية تحمل خصائص فنية عميقة ومتوازية في الجمال شعراً وموسيقى ليس بالضرورة توافرها في كل أغنية ننتجها، مما يتيح لها الوصول إلى الجمهور بسهولة، دون الحاجة إلى تدخل التسويق أو الترويج". كما أعربت عن سعادتها "بالتجربة الفريدة التي جمعت بين الشاعر يمّين والملحن سبليني بانسيابية وتوافق طبيعيين غير مصطنعين أو مقصودَين.واكتسبت الأغنية بعدًا إضافيًا بعدما تبيّن أنّ القصيدة الأصلية نالت جائزة الشاعر عصام العبدالله للشعر المحكي".

أما على صعيد الفيديو كليب، فقد تولّى فنان القصص المصوّرة سليم راشد وشريكته جنيفر جبور تنفيذه باستخدام محركات الألعاب وتقنيات الثلاثية الأبعاد، ما أضفى عليه طابعًا بصريًا مميزًا.
مواضيع ذات صلة
"هواوي" تطلق هاتف "Mate XT" ثلاثي الطيات للأسواق العالمية
lebanon 24
11/03/2025 15:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
11/03/2025 15:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف: "حزب الله" ونظام الأسد اغتالا الحريري (فيديو)
lebanon 24
11/03/2025 15:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
lebanon 24
11/03/2025 15:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:22 | 2025-03-11
06:59 | 2025-03-11
06:09 | 2025-03-11
05:33 | 2025-03-11
05:17 | 2025-03-11
04:52 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24