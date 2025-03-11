أميمة الخليل تُطلق أغنيتها المصوّرة "نتفة عتم" للشاعر ماهر يمّين

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أطلقت أميمة أغنيتها المصوّرة الجديدة "نتفة عتم" عبر منصة "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر ماهر يمّين، وألحان وتوزيع الموسيقي هاني سبليني.وعن العمل، قالت الخليل: "فرِحةٌ أنا بعودة رنين الموسيقى في رأس السبليني بفضل موهبة شاعر الأغنية وعبقريتها ماهر يمّين.لامس هذا الإحساس بعمق، بفضل النصّ الفلسفي والموسيقى التي كرّست المستوى الدرامي للمعنى"، مشيرةً إلى أن "الأغنية تحمل خصائص فنية عميقة ومتوازية في الجمال شعراً وموسيقى ليس بالضرورة توافرها في كل أغنية ننتجها، مما يتيح لها الوصول إلى الجمهور بسهولة، دون الحاجة إلى تدخل التسويق أو الترويج". كما أعربت عن سعادتها "بالتجربة الفريدة التي جمعت بين الشاعر يمّين والملحن سبليني بانسيابية وتوافق طبيعيين غير مصطنعين أو مقصودَين.واكتسبت الأغنية بعدًا إضافيًا بعدما تبيّن أنّ القصيدة الأصلية نالت الشاعر عصام العبدالله للشعر المحكي".أما على صعيد الفيديو كليب، فقد تولّى فنان القصص المصوّرة سليم راشد وشريكته جنيفر جبور تنفيذه باستخدام محركات الألعاب وتقنيات الثلاثية الأبعاد، ما أضفى عليه طابعًا بصريًا مميزًا.