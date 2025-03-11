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فنون ومشاهير
أطلت بعباءة فخمة.. هبة نور تستمتع بأجواء رمضان في أحدث ظهور (صور)
Lebanon 24
11-03-2025
|
15:30
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photos
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أبهرت الممثلة
السورية
هبة نور
الجمهور، في احدث اطلالاتها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رمضاني رائع، حيث كانت ترتدي عباءة
باللون
الابيض واسعة بكمين قصيرين مزينة بالزخرفات.
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