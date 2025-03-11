أطلت بعباءة فخمة.. هبة نور تستمتع بأجواء رمضان في أحدث ظهور (صور)

أبهرت الممثلة الجمهور، في احدث اطلالاتها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رمضاني رائع، حيث كانت ترتدي عباءة الابيض واسعة بكمين قصيرين مزينة بالزخرفات.

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