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فنون ومشاهير

أرعبه بالحشرات.. شاهدوا ماذا فعل رامز جلال بضيفه (فيديو)

Lebanon 24
12-03-2025 | 03:09
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كان الممثل المصري مصطفى أبو سريع ضحية مقلب الحلقة الحادية عشرة من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث قدمه رامز جلال بطريقة اعتمدت على السخرية، تبعتها مناقشات استفزازية كوميدية، اعتمدت في الأساس على خفة ظل "أبو سريع" بسبب انفعالات الوجه والتعبير.

وحاول رامز جلال استفزاز مصطفى أبو سريع، بالتعبير عن إعجابه بطريقة الرقص الكوميدية التي يؤديها في بعض الأعمال الفنية، وتعمد تنفيذ فقرة جديدة "غير معتادة" معه في الحلقة لإجباره على التوقف عن الرقص، حيث رش على وجهه مادة صفراء اللون، ألزمت أبو سريع الصمت عن الحديث.
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وتفاعل الجمهور مع حالة الرعب التي انتابت مصطفى أبو سريع، بعدما أظهر رامز أمام وجهه الحشرات، حيث أجبره على القسم بالتعاون معه في فيلم سينمائي من دون الحصول على مقابل مادي.

يذكر أن الممثل مصطفى أبو سريع، يواصل تحقيق النجاح في رحلته الدرامية للعام الثاني على التوالي مع مسلسل "العتاولة 2". (إرم نيوز)

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