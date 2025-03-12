أرعبه بالحشرات.. شاهدوا ماذا فعل رامز جلال بضيفه (فيديو)

كان الممثل المصري سريع مقلب الحلقة الحادية عشرة من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث قدمه رامز بطريقة اعتمدت على السخرية، تبعتها مناقشات استفزازية كوميدية، اعتمدت في الأساس على خفة ظل "أبو سريع" بسبب انفعالات والتعبير.



وحاول رامز استفزاز سريع، بالتعبير عن إعجابه بطريقة الكوميدية التي يؤديها في بعض الأعمال الفنية، وتعمد تنفيذ فقرة جديدة "غير معتادة" معه في الحلقة لإجباره على التوقف عن الرقص، حيث رش على وجهه مادة صفراء اللون، ألزمت سريع الصمت عن الحديث.

وتفاعل الجمهور مع حالة الرعب التي انتابت سريع، بعدما أظهر رامز أمام وجهه الحشرات، حيث أجبره على القسم بالتعاون معه في فيلم سينمائي من دون الحصول على مقابل مادي.



يذكر أن الممثل سريع، يواصل تحقيق النجاح في رحلته الدرامية للعام الثاني على التوالي مع مسلسل "العتاولة 2". (إرم نيوز)



