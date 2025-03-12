أرعبه بالحشرات.. شاهدوا ماذا فعل رامز جلال بضيفه (فيديو)

أول ضيف يغلفوه في أكياس ثلاجة .. مصطفى أبو سريع : أنا رايح فين ؟!@GEA_SA @ramezgalal #رامز_إيلون_مصر يعرض الآن على MBC1
يوميا الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية
مجاناً على #Shahid https://t.co/JmFKiuLDvu#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/bQXmzmAOXD
— MBC1 (@mbc1) March 11, 2025
أول ضيف يغلفوه في أكياس ثلاجة .. مصطفى أبو سريع : أنا رايح فين ؟!@GEA_SA @ramezgalal #رامز_إيلون_مصر يعرض الآن على MBC1
يوميا الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية
مجاناً على #Shahid https://t.co/JmFKiuLDvu#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/bQXmzmAOXD