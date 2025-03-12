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فنون ومشاهير

ممثل سوريّ عن إتّفاق "قسد" والحكومة: مرحبا بنا بينكم

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:58
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علق الممثل السوري محمد خير الجراح، على الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، وقال عبر حسابه على "انستغرام":
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"أهلنا في شرق الفرات.. مرحبا بنا بينكم".
واصدر الجراح اغنية تحاكي ما يحدث في سوريا، وقال: "محمد خير الجراح، انا سوري وطائفتي سوري".
 
 
 
 
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