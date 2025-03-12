ممثل سوريّ عن إتّفاق "قسد" والحكومة: مرحبا بنا بينكم



علق السوري الجراح، على بين "قسد" والحكومة السورية، عبر حسابه على "انستغرام":

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"أهلنا في شرق .. بنا بينكم".

واصدر الجراح اغنية تحاكي ما يحدث في سوريا، وقال: "محمد خير الجراح، انا سوري وطائفتي سوري".