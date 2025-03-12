في سنّ الـ55... هل تعيش جينيفر لوبيز علاقة حبّ جديدة مع هذا الممثل؟

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ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الثنائي يستعد لبدء تصوير فيلمهما الجديد "Office Romance" في نيوجيرسي، وهو الذي يجمعهما للمرة الأولى في بطولة مشتركة. أثارت جينيفر لوبيز البالغة من العمر 55 عاماً، موجة من التكهنات حول ارتباطها بالممثل والكاتب البريطاني غولدشتاين، البالغ من العمر 44 عاماً، بعد ظهورهما معاً في كواليس عرض برودواي الشهير "Oh, Mary!" في .ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الثنائي يستعد لبدء تصوير فيلمهما الجديد "Office Romance" في نيوجيرسي، وهو الذي يجمعهما للمرة الأولى في بطولة مشتركة.

أما غولدشتاين، فلم يُخفِ إعجابه الكبير بلوبيز في الماضي، حيث سبق وأشاد بها في فيلم "Hustlers" عام 2019 ، واصفاً مشهدها بمعطف الفرو بأنه من أكثر اللحظات دفئاً التي شاهدها في السينما.

هذا التصريح، بالإضافة إلى ظهورهما المتكرر معاً، زاد من التكهنات حول وجود علاقة رومانسية محتملة بينهما. (الامارات 24)