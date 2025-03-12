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فنون ومشاهير

في سنّ الـ55... هل تعيش جينيفر لوبيز علاقة حبّ جديدة مع هذا الممثل؟

Lebanon 24
12-03-2025 | 11:51
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أثارت النجمة جينيفر لوبيز البالغة من العمر 55 عاماً، موجة من التكهنات حول ارتباطها بالممثل والكاتب البريطاني بريت غولدشتاين، البالغ من العمر 44 عاماً، بعد ظهورهما معاً في كواليس عرض برودواي الشهير "Oh, Mary!" في نيويورك.
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ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الثنائي يستعد لبدء تصوير فيلمهما الجديد "Office Romance" في نيوجيرسي، وهو العمل الذي يجمعهما للمرة الأولى في بطولة مشتركة.
أما بريت غولدشتاين، فلم يُخفِ إعجابه الكبير بلوبيز في الماضي، حيث سبق وأشاد بها في فيلم "Hustlers" عام 2019 ، واصفاً مشهدها بمعطف الفرو بأنه من أكثر اللحظات دفئاً التي شاهدها في السينما.
هذا التصريح، بالإضافة إلى ظهورهما المتكرر معاً، زاد من التكهنات حول وجود علاقة رومانسية محتملة بينهما. (الامارات 24)
 
 
 
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