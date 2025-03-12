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فنون ومشاهير

بعد 11 عامًا من زواجها.. هل النجمة التركية بيرين سات حامل؟

Lebanon 24
12-03-2025 | 12:40
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انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء تفيد بأن النجمة التركية بيرين سات وزوجها المغني الشهير كينان دوغلو ينتظران مولودهما الأول، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الجمهور ومحبي الثنائي
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ومع تصدر هذه الأخبار عناوين الصحف والمجلات الفنية، التزم الزوجان الصمت، ولم يصدرا أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة تلك الأنباء، مما زاد التكهنات حول حقيقة الأمر، وبدأت التساؤلات من قبل الجمهور والتكهن بإمكانية حملها، كما أن غيابها عن بعض الفعاليات الفنية عزز الشائعات حول أنها تفضل الابتعاد عن الأضواء خلال هذه الفترة، إلا أن النجمة التركية لم تخرج بأي تصريح واضح حول هذا الموضوع، ولم يرد زوجها كينان دوغلو، رغم تداول الخبر بشكل واسع.  

مع انتشار أخبار الحمل، تفاعل جمهور بيرين سات وكينان دوغلو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن سعادتهم بهذا الخبر، معتبرين أنه سيكون تطوراً جديداً في حياة الثنائي الذي تزوج عام 2014، لكنهما لم يرزقا بأطفال حتى الآن، فيما رأى آخرون أن الأمر مجرد شائعة جديدة مثل تلك التي طالت الثنائي في السنوات الماضية، مشيرين إلى أنهما دائماً ما يفضلان إبقاء حياتهما الخاصة بعيدة عن الأضواء.  


وجاءت بعض التعليقات تقول: "لو كانت بيرين سات حامل، فستكون أجمل أم في تركيا!"، "كم مرة سمعنا هذه الشائعة من قبل؟ أعتقد أنها مجرد أخبار لجذب الانتباه"، "سواء كانت حامل أم لا، الأهم أن تكون سعيدة مع كينان". (ليالينا)
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