بعد 11 عامًا من زواجها.. هل النجمة التركية بيرين سات حامل؟

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انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء تفيد بأن سات وزوجها المغني الشهير كينان دوغلو ينتظران مولودهما الأول، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الجمهور ومحبي .ومع تصدر هذه الأخبار عناوين الصحف والمجلات الفنية، التزم الزوجان الصمت، ولم يصدرا أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة تلك الأنباء، مما زاد التكهنات حول حقيقة الأمر، وبدأت التساؤلات من قبل الجمهور والتكهن بإمكانية حملها، كما أن غيابها عن بعض الفعاليات الفنية عزز الشائعات حول أنها تفضل الابتعاد عن الأضواء خلال هذه الفترة، إلا أن لم تخرج بأي تصريح واضح حول هذا الموضوع، ولم يرد زوجها كينان دوغلو، رغم تداول بشكل واسع.مع انتشار الحمل، تفاعل جمهور سات وكينان دوغلو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عن سعادتهم بهذا الخبر، معتبرين أنه سيكون تطوراً جديداً في حياة الذي تزوج عام 2014، لكنهما لم يرزقا بأطفال حتى الآن، فيما رأى آخرون أن الأمر مجرد شائعة جديدة مثل تلك التي طالت في السنوات الماضية، مشيرين إلى أنهما دائماً ما يفضلان إبقاء حياتهما الخاصة بعيدة عن الأضواء.وجاءت بعض التعليقات تقول: "لو كانت سات حامل، فستكون أجمل أم في تركيا!"، "كم مرة سمعنا هذه الشائعة من قبل؟ أعتقد أنها مجرد لجذب الانتباه"، "سواء كانت حامل أم لا، الأهم أن تكون سعيدة مع كينان". (ليالينا)