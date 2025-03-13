18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"حبايبي الغاليين"... يسرا تتفاعل مع جمهورها بعد الاحتفال بعيد ميلادها
Lebanon 24
13-03-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت
الفنانة
يسرا
عبر حسابها الخاص في منصة "X" رسالة مؤثرة الى جمهورها، شكرتهم فيها على تهنئتهم لها بعيد ميلادها السبعين.
Advertisement
ونشرت
يسرا
صوراً لها وعلّقت عليها بهذه الكلمات الرقيقة: "حبايبي الغاليين
أنا
غنيّة بوجودكم، شكراً من
قلبي
لكل واحد فيكم على تهانيكم الجميلة في عيد ميلادي... وجودكم في
حياتي
هو أحلى نعمة، وحبّكم هو إللي بيديني القوة والفرحة... بحبكم أوي أوي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي".
وكان عدد من الفنانين قد هنأوا
يسرا
بعيد ميلادها، وفي مقدّمهم منى زكي التي كتبت عبر حسابها في "إنستغرام": "كل سنة وأنتِ طيبة يا ملكة القلوب،
كلنا
بنحبك".
يُذكر أن
يسرا
تغيب عن الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قدمت في موسم 2023 مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، وشاركها البطولة فيه عدد من الفنانين، منهم: شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وسما
إبراهيم
...، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.
كما شاركت
يسرا
في بطولة مسلسل "روز وليلى" الى جانب نيللي كريم العام الماضي، لكن خارج الموسم الرمضاني. (لها)
مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
13/03/2025 06:41:32
13/03/2025 06:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتحّول شعار "إنّا على العهد" إلى شعار "إنّا مع العهد"؟
Lebanon 24
هل يتحّول شعار "إنّا على العهد" إلى شعار "إنّا مع العهد"؟
13/03/2025 06:41:32
13/03/2025 06:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
13/03/2025 06:41:32
13/03/2025 06:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كرم: "القوات" لا تريد وزارة الطاقة ولا قطيعة مع "التيار"
Lebanon 24
كرم: "القوات" لا تريد وزارة الطاقة ولا قطيعة مع "التيار"
13/03/2025 06:41:32
13/03/2025 06:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"أبوي حاول يقتلني وأنا بعمر 3 سنوات".. ممثلة شهيرة تروي تجربة مؤلمة مع والدها
Lebanon 24
"أبوي حاول يقتلني وأنا بعمر 3 سنوات".. ممثلة شهيرة تروي تجربة مؤلمة مع والدها
16:44 | 2025-03-12
12/03/2025 04:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 11 عامًا من زواجها.. هل النجمة التركية بيرين سات حامل؟
Lebanon 24
بعد 11 عامًا من زواجها.. هل النجمة التركية بيرين سات حامل؟
12:40 | 2025-03-12
12/03/2025 12:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في سنّ الـ55... هل تعيش جينيفر لوبيز علاقة حبّ جديدة مع هذا الممثل؟
Lebanon 24
في سنّ الـ55... هل تعيش جينيفر لوبيز علاقة حبّ جديدة مع هذا الممثل؟
11:51 | 2025-03-12
12/03/2025 11:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوريّ عن إتّفاق "قسد" والحكومة: مرحبا بنا بينكم
Lebanon 24
ممثل سوريّ عن إتّفاق "قسد" والحكومة: مرحبا بنا بينكم
10:58 | 2025-03-12
12/03/2025 10:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
09:29 | 2025-03-12
12/03/2025 09:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة مُحتشمة وأنيقة.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل بغاية الجمال شاهدوا كيف بدت (صور)
01:05 | 2025-03-12
12/03/2025 01:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:44 | 2025-03-12
"أبوي حاول يقتلني وأنا بعمر 3 سنوات".. ممثلة شهيرة تروي تجربة مؤلمة مع والدها
12:40 | 2025-03-12
بعد 11 عامًا من زواجها.. هل النجمة التركية بيرين سات حامل؟
11:51 | 2025-03-12
في سنّ الـ55... هل تعيش جينيفر لوبيز علاقة حبّ جديدة مع هذا الممثل؟
10:58 | 2025-03-12
ممثل سوريّ عن إتّفاق "قسد" والحكومة: مرحبا بنا بينكم
09:29 | 2025-03-12
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
08:02 | 2025-03-12
إعلاميّة تُفجّر مفاجأة... هذا الشخص منعني من العمل بعدما رفضت الزواج منه
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
13/03/2025 06:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
13/03/2025 06:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
13/03/2025 06:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24