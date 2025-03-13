"حبايبي الغاليين"... يسرا تتفاعل مع جمهورها بعد الاحتفال بعيد ميلادها

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وجهت عبر حسابها الخاص في منصة "X" رسالة مؤثرة الى جمهورها، شكرتهم فيها على تهنئتهم لها بعيد ميلادها السبعين.ونشرت صوراً لها وعلّقت عليها بهذه الكلمات الرقيقة: "حبايبي الغاليين غنيّة بوجودكم، شكراً من لكل واحد فيكم على تهانيكم الجميلة في عيد ميلادي... وجودكم في هو أحلى نعمة، وحبّكم هو إللي بيديني القوة والفرحة... بحبكم أوي أوي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي".وكان عدد من الفنانين قد هنأوا بعيد ميلادها، وفي مقدّمهم منى زكي التي كتبت عبر حسابها في "إنستغرام": "كل سنة وأنتِ طيبة يا ملكة القلوب، بنحبك".يُذكر أن تغيب عن الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قدمت في موسم 2023 مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، وشاركها البطولة فيه عدد من الفنانين، منهم: شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وسما ...، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.كما شاركت في بطولة مسلسل "روز وليلى" الى جانب نيللي كريم العام الماضي، لكن خارج الموسم الرمضاني. (لها)