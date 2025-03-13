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فنون ومشاهير

"حبايبي الغاليين"... يسرا تتفاعل مع جمهورها بعد الاحتفال بعيد ميلادها

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:00
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وجهت الفنانة يسرا عبر حسابها الخاص في منصة "X" رسالة مؤثرة الى جمهورها، شكرتهم فيها على تهنئتهم لها بعيد ميلادها السبعين.
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ونشرت يسرا صوراً لها وعلّقت عليها بهذه الكلمات الرقيقة: "حبايبي الغاليين أنا غنيّة بوجودكم، شكراً من قلبي لكل واحد فيكم على تهانيكم الجميلة في عيد ميلادي... وجودكم في حياتي هو أحلى نعمة، وحبّكم هو إللي بيديني القوة والفرحة... بحبكم أوي أوي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي".


وكان عدد من الفنانين قد هنأوا يسرا بعيد ميلادها، وفي مقدّمهم منى زكي التي كتبت عبر حسابها في "إنستغرام": "كل سنة وأنتِ طيبة يا ملكة القلوب، كلنا بنحبك".

يُذكر أن يسرا تغيب عن الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قدمت في موسم 2023 مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، وشاركها البطولة فيه عدد من الفنانين، منهم: شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وسما إبراهيم...، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

كما شاركت يسرا في بطولة مسلسل "روز وليلى" الى جانب نيللي كريم العام الماضي، لكن خارج الموسم الرمضاني. (لها)
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