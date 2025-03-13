نالت إشادات واسعة من قبل الجمهور.. هذا ما كشفته سينتيا كرم عن دورها في مسلسل "بالدم"

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تصدرت الممثلة سينتيا كرم الترند وذلك من خلال أدائها التمثيلي المميز لشخصية "عدلا" في مسلسل "بالدم" الذي يعرض طيلة شهر ونالت إشادات واسعة على الصعيدين النقدي والجماهيري.وعبّرت سينتيا عن سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية التي وصلتها عن دورها في مسلسل "بالدم"، مؤكدة على أنها تفاجأت من حجم رد فعل الجمهور والنقاد على شخصية "عدلا" التمثيلية في أحداث الدرامي الجديد.وفسرت سبب تلامس دورها التمثيلي مع مشاعر المشاهدين، قائلة: "عدلا بنت طيبة، مذبوحة من الداخل، لديها فائض كبير من مشاعر الحب إلى الأشخاص من حولها، مليئة بالتفاصيل الموجعة، في الوقت نفسه تحب الحياة ونقل الطاقة الإيجابية إلى كل الناس من حولها".وكشفت عن تحضيراتها للشخصية التمثيلية في مسلسل "بالدم"، قائلة إنها تخوفت قبل تقديم شخصية "عدلا"، مع أنها أدت سابقا عدة أدوار تمثيلية شكلت مفاجآت كبرى للمشاهدين، وفق تعبيرها.وأضافت: "تخوفت من لعب شخصية عدلا التمثيلية المخزون الكبير من التفاصيل والمشاعر الإنسانية المتناقضة بداخلها، لكن مع دراسة الشخصية والانسياق لكل تفاصيلها، أصبحت الأمور أسهل بالنسبة لي". (إرم نيوز)