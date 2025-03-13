Advertisement

فنون ومشاهير

نالت إشادات واسعة من قبل الجمهور.. هذا ما كشفته سينتيا كرم عن دورها في مسلسل "بالدم"

Lebanon 24
13-03-2025 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1332638-638774475297624946.jpg
Doc-P-1332638-638774475297624946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدرت الممثلة سينتيا كرم الترند وذلك من خلال أدائها التمثيلي المميز لشخصية "عدلا" في مسلسل "بالدم" الذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك ونالت إشادات واسعة على الصعيدين النقدي والجماهيري.
Advertisement

وعبّرت سينتيا عن سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية التي وصلتها عن دورها في مسلسل "بالدم"، مؤكدة على أنها تفاجأت من حجم رد فعل الجمهور والنقاد على شخصية "عدلا" التمثيلية في أحداث العمل الدرامي الجديد.

وفسرت سبب تلامس دورها التمثيلي مع مشاعر المشاهدين، قائلة: "عدلا بنت طيبة، مذبوحة من الداخل، لديها فائض كبير من مشاعر الحب إلى الأشخاص من حولها، مليئة بالتفاصيل الموجعة، في الوقت نفسه تحب الحياة ونقل الطاقة الإيجابية إلى كل الناس من حولها".

وكشفت عن تحضيراتها للشخصية التمثيلية في مسلسل "بالدم"، قائلة إنها تخوفت قبل تقديم شخصية "عدلا"، مع أنها أدت سابقا عدة أدوار تمثيلية شكلت مفاجآت كبرى للمشاهدين، وفق تعبيرها.

وأضافت: "تخوفت من لعب شخصية عدلا التمثيلية بسبب المخزون الكبير من التفاصيل والمشاعر الإنسانية المتناقضة بداخلها، لكن مع دراسة الشخصية والانسياق لكل تفاصيلها، أصبحت الأمور أسهل بالنسبة لي". (إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يدعو إلى "هدنة" في الجو والبحر بعد هجوم روسي واسع ليلا
lebanon 24
13/03/2025 09:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تكشف عن تسعير أداة "Veo 2" لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
13/03/2025 09:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
lebanon 24
13/03/2025 09:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
13/03/2025 09:10:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:53 | 2025-03-13
01:45 | 2025-03-13
00:00 | 2025-03-13
16:44 | 2025-03-12
12:40 | 2025-03-12
11:51 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24