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فنون ومشاهير

مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2025 | 02:53
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كشفت الفنانة دومينيك حوراني عن مُفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت أنها أسلمت منذ أن بلغت سنّ العشرين، وأنها لم تتزوج إلا من مسلمين.
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وأطلّت حوراني في إحدى الخيم الرمضانية في مصر، في لقاء إعلامي قائلةً: "إيه يا جماعة أنا أعلنت إسلامي من لما كان عندي عشرين سنة". وتابعت: "وأنا ما تجوّزتش غير مسلمين، ما تجوزتش من مسيحيين".

وحول دخولها الإسلام، أجابت: "اقتنعت بالإسلام واقتنعت بالقرآن".
 
 
 
 
وكانت حوراني قد أكّدت قبيل زواجها الأول في عام 2009، أنها ستُشهر إسلامها في إيران خلال مراسم زواجها من شريكها الأول النمسوي من أصل إيراني علي رزا الماسي، بعدما ارتبطا مدنياً، مع تشديدها على عدم تخليها عن ديانتها المسيحية.

وتجدر الإشارة إلى أن حوراني أعلنت طلاقها من الماسي في عام 2014، بعد زواج أثمر عن ابنتها الوحيدة ديلارا التي كانت في سنّ الخامسة حين انفصلا.(لها)
 
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