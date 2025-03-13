24
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مُفاجأة من العيار الثقيل: فنانة لبنانية أشهرت إسلامها في ايران: اقتنعت بالقرآن (فيديو)
Lebanon 24
13-03-2025
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
الفنانة
دومينيك حوراني عن مُفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت أنها أسلمت منذ أن بلغت سنّ العشرين، وأنها لم تتزوج إلا من مسلمين.
Advertisement
وأطلّت حوراني في إحدى الخيم الرمضانية في مصر، في
لقاء
إعلامي قائلةً: "إيه يا جماعة
أنا
أعلنت
إسلامي
من لما كان عندي عشرين سنة". وتابعت: "وأنا ما تجوّزتش غير مسلمين، ما تجوزتش من مسيحيين".
وحول دخولها الإسلام، أجابت: "اقتنعت بالإسلام واقتنعت بالقرآن".
وكانت حوراني قد أكّدت قبيل زواجها الأول في عام 2009، أنها ستُشهر إسلامها في إيران خلال مراسم زواجها من شريكها الأول النمسوي من أصل إيراني علي رزا الماسي، بعدما ارتبطا مدنياً، مع تشديدها على عدم تخليها عن ديانتها المسيحية.
وتجدر الإشارة إلى أن حوراني أعلنت طلاقها من الماسي في عام 2014، بعد زواج أثمر عن ابنتها الوحيدة ديلارا التي كانت في سنّ الخامسة حين انفصلا.(لها)
مواضيع ذات صلة
فنانة لبنانية تغني داخل طائرة.. فيديو رائع!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تغني داخل طائرة.. فيديو رائع!
13/03/2025 11:25:29
13/03/2025 11:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
والدتها لبنانية من الجنوب.. فنانة مصرية شهيرة خلعت الحجاب مؤخرا تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
والدتها لبنانية من الجنوب.. فنانة مصرية شهيرة خلعت الحجاب مؤخرا تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)
13/03/2025 11:25:29
13/03/2025 11:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة مخلصة جدًا لفنها... توفيت بشكل مفاجئ وصادم
Lebanon 24
فنانة مخلصة جدًا لفنها... توفيت بشكل مفاجئ وصادم
13/03/2025 11:25:29
13/03/2025 11:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة خليجية تتحدث عن لبنان: لهذا البلد الفضل الكبير عليّ (فيديو)
Lebanon 24
فنانة خليجية تتحدث عن لبنان: لهذا البلد الفضل الكبير عليّ (فيديو)
13/03/2025 11:25:29
13/03/2025 11:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
فيديو
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصف بلده بـ "العصفورية".. النجم السوري الشهير يُهاجم مُجددا الشرع (صورة)
Lebanon 24
وصف بلده بـ "العصفورية".. النجم السوري الشهير يُهاجم مُجددا الشرع (صورة)
05:07 | 2025-03-13
13/03/2025 05:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فشرتوا".. سلاف فواخرجي وباسم ياخور يعلقان على فيديو الأم السورية التي فقدت أولادها في اللاذقية (صور)
Lebanon 24
"فشرتوا".. سلاف فواخرجي وباسم ياخور يعلقان على فيديو الأم السورية التي فقدت أولادها في اللاذقية (صور)
04:16 | 2025-03-13
13/03/2025 04:16:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقف الموسيقى وقرأ سورة الفاتحة على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل مع وديع الشيخ على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
أوقف الموسيقى وقرأ سورة الفاتحة على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل مع وديع الشيخ على المسرح (فيديو)
01:45 | 2025-03-13
13/03/2025 01:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نالت إشادات واسعة من قبل الجمهور.. هذا ما كشفته سينتيا كرم عن دورها في مسلسل "بالدم"
Lebanon 24
نالت إشادات واسعة من قبل الجمهور.. هذا ما كشفته سينتيا كرم عن دورها في مسلسل "بالدم"
01:22 | 2025-03-13
13/03/2025 01:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حبايبي الغاليين"... يسرا تتفاعل مع جمهورها بعد الاحتفال بعيد ميلادها
Lebanon 24
"حبايبي الغاليين"... يسرا تتفاعل مع جمهورها بعد الاحتفال بعيد ميلادها
00:00 | 2025-03-13
13/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
Lebanon 24
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
06:41 | 2025-03-12
12/03/2025 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
Lebanon 24
بالفيديو.. شارع يجمع علم "القوات اللبنانية" وصورة قياديّ إيراني!
14:49 | 2025-03-12
12/03/2025 02:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
Lebanon 24
هذا ما لاحظه مواطنون في بيروت اليوم
11:35 | 2025-03-12
12/03/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
Lebanon 24
فيديو جديد لنانسي عجرم برفقة إبنتها الصغيرة... الأخيرة بدت متعبة
09:29 | 2025-03-12
12/03/2025 09:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
Lebanon 24
جديد التعيينات... هذا ما فعله مستشار الرئيس عون
08:37 | 2025-03-12
12/03/2025 08:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:07 | 2025-03-13
وصف بلده بـ "العصفورية".. النجم السوري الشهير يُهاجم مُجددا الشرع (صورة)
04:16 | 2025-03-13
"فشرتوا".. سلاف فواخرجي وباسم ياخور يعلقان على فيديو الأم السورية التي فقدت أولادها في اللاذقية (صور)
01:45 | 2025-03-13
أوقف الموسيقى وقرأ سورة الفاتحة على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل مع وديع الشيخ على المسرح (فيديو)
01:22 | 2025-03-13
نالت إشادات واسعة من قبل الجمهور.. هذا ما كشفته سينتيا كرم عن دورها في مسلسل "بالدم"
00:00 | 2025-03-13
"حبايبي الغاليين"... يسرا تتفاعل مع جمهورها بعد الاحتفال بعيد ميلادها
16:44 | 2025-03-12
"أبوي حاول يقتلني وأنا بعمر 3 سنوات".. ممثلة شهيرة تروي تجربة مؤلمة مع والدها
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
13/03/2025 11:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
13/03/2025 11:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
13/03/2025 11:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24