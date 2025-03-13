"فشرتوا".. سلاف فواخرجي وباسم ياخور يعلقان على فيديو الأم السورية التي فقدت أولادها في اللاذقية (صور)

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فنشرت صورة للأم المكلومة مع تعليق "فشرت". تضامن عدد من النجوم السوريين مع الأم التي فقدت أولادها في أحداث الساحل السوري.فنشرت صورة للأم المكلومة مع تعليق "فشرت".

كما نشر زميلها صورة الأم مع تعليق "فشروا".



وانتشر أمس الأربعاء فيديو لأم سورية تدعى زرقة سباهية من ريف فقدت 3 من عائلتها في أحداث الساحل السوري.



وظهرت تلك الأم واقفة جثث ولديها كنان وسهيل (وهو مدرِس ومترجم)، وحفيدها لامك ريحان، ملقاة على الطريق في قرية قبو العوامية بريف اللاذقية، بعدما لقوا حتفهم في السابع من الشهر الحالي. بينما راح أحد الأشخاص يصورها، ويسخر منها، موجها لها عبارات طائفية.



فيما قال لها "أنتم غدارون، أعطيناكم الأمان، لكنكم غدرتم بنا"، في إشارة إلى استهداف "فلول النظام السابق" عناصر من قوات الأمن.



فما كان من السيدة المصدومة إلا أن ردت قائلة "فشرتوا".