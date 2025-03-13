وصف بلده بـ "العصفورية".. النجم السوري الشهير يُهاجم مُجددا الشرع (صورة)

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مُجددا شن السوري اويس مخللاتي هجوما حادا على الجديدة برئاسة الشرع، بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في الساحل السوري.ونشر اويس عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر فيديو مضحك يوثق فئة من الشعب السوري وهي في من امرها، نظرا للمستجدات في السوري، اذ تساءلت ما اذا كانت من الثوار او "شبيحة" كما ورد في التسجيل الصوتي، حيث ارفق اويس المنشور بتعليق جاء فيه: "الجمهورية العصفورية السورية".