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فنون ومشاهير

وصف بلده بـ "العصفورية".. النجم السوري الشهير يُهاجم مُجددا الشرع (صورة)

Lebanon 24
13-03-2025 | 05:07
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مُجددا شن الممثل السوري اويس مخللاتي هجوما حادا على الإدارة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع، بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في الساحل السوري. 
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ونشر اويس عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام فيديو مضحك يوثق فئة من الشعب السوري وهي في حيرة من امرها، نظرا للمستجدات في الشارع السوري، اذ تساءلت ما اذا كانت من الثوار او "شبيحة" كما ورد في التسجيل الصوتي، حيث ارفق اويس المنشور بتعليق جاء فيه: "الجمهورية العصفورية السورية".
 
 
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