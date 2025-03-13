فضيحة ماليّة... حسام حبيب يكشف سراً عن شيرين عبدالوهاب

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كشف الفنان المصري أسرارا جديدة عن علاقته بالفنانة الوهاب، مبيناً أن طليقته تدين له بمبلغ يتجاوز 60 مليون جنيه أي حوالي مليون و100 ألف .وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه لجأ إلى محاسبه الخاص لحصر كل التفاصيل المتعلقة بتعاملاته مع شيرين، ليُفاجأ بأن المبلغ المستحق له يتجاوز 60 مليون جنيه. (العربية)