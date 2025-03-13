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فنون ومشاهير

فضيحة ماليّة... حسام حبيب يكشف سراً عن شيرين عبدالوهاب

Lebanon 24
13-03-2025 | 07:21
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كشف الفنان المصري حسام حبيب أسرارا جديدة عن علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مبيناً أن طليقته تدين له بمبلغ يتجاوز 60 مليون جنيه أي حوالي مليون و100 ألف دولار.
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وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه لجأ إلى محاسبه الخاص لحصر كل التفاصيل المالية المتعلقة بتعاملاته مع شيرين، ليُفاجأ بأن المبلغ المستحق له يتجاوز 60 مليون جنيه. (العربية)
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