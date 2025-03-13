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فنون ومشاهير
مفاجأة.. الشامي في كواليس مسلسل "نفس" مع معتصم النهار (صورة)
Lebanon 24
13-03-2025
|
10:50
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فاجأ الفنان الشامي جمهور مسلسل "نَفَس" بظهوره المفاجئ في
موقع
تصوير
العمل
الرمضاني، الذي يجمع نخبة من النجوم، يتقدمهم
معتصم
النهار، عابد فهد، ودانييلا
رحمة
.
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شارك
معتصم
النهار
متابعيه عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام بصورة عفوية جمعته بالفنان الشامي في كواليس التصوير، مرفقًا إياها بتعليق: "نورت اللوكيشن يا غالي". بدوره، أعاد الشامي نشر الصورة عبر حسابه، معبّرًا عن سعادته ودعمه لصديقه: "ألف مبروك النجاحات يا
حبيبي
معتصم
الغالي".
هذه اللحظات الودية بين النجوم لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بالأجواء الإيجابية والصداقة الحقيقية التي تجمع فريق
العمل
خلف الكاميرا. (فوشيا)
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