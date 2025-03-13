مفاجأة.. الشامي في كواليس مسلسل "نفس" مع معتصم النهار (صورة)

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فاجأ الفنان الشامي جمهور مسلسل "نَفَس" بظهوره المفاجئ في تصوير الرمضاني، الذي يجمع نخبة من النجوم، يتقدمهم النهار، عابد فهد، ودانييلا .شارك متابعيه عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام بصورة عفوية جمعته بالفنان الشامي في كواليس التصوير، مرفقًا إياها بتعليق: "نورت اللوكيشن يا غالي". بدوره، أعاد الشامي نشر الصورة عبر حسابه، معبّرًا عن سعادته ودعمه لصديقه: "ألف مبروك النجاحات يا الغالي".هذه اللحظات الودية بين النجوم لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بالأجواء الإيجابية والصداقة الحقيقية التي تجمع فريق خلف الكاميرا. (فوشيا)