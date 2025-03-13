نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "يا روحي أنت"

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نشرت مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة ظهرت فيه إلى جانب شقيقتها وهما ترقصان. احتفلت الممثلة بعيد شقيقتها ساندرين، ووثقت اللحظات التي جمعتها بها عبر “انستغرام”.نشرت مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة ظهرت فيه إلى جانب شقيقتها وهما ترقصان.

كما نشرت مقطع فيديو آخر ظهرت فيه شقيقتها وهي تقوم بقطع قالب الحلوى الخاص بها، وكتبت: “عيد يا روحي إنتِ، يا عمري”.