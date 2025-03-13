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فنون ومشاهير
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "يا روحي أنت"
Lebanon 24
13-03-2025
|
15:47
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احتفلت الممثلة
نادين
الراسي
بعيد
ميلاد
شقيقتها ساندرين، ووثقت اللحظات التي جمعتها بها عبر “انستغرام”.
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نشرت
الراسي
مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة ظهرت فيه إلى جانب شقيقتها وهما ترقصان.
كما نشرت
الراسي
مقطع فيديو آخر ظهرت فيه شقيقتها وهي تقوم بقطع قالب الحلوى الخاص بها، وكتبت: “عيد
ميلاد
سعيد
يا روحي إنتِ، يا عمري”.
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