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فنون ومشاهير

شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)

Lebanon 24
14-03-2025 | 02:46
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قام الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بنشر على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً هدد فيه الفنانة نيكول سابا، طالباً منها مغادرة مصر فور انتهائها من تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تشارك شقيقته البطولة فيه.
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 ونشر وائل صورة لنيكول، وعلق عليها بكلمات تحمل التهديد والسخرية في الوقت نفسه، حيث قال: "بصي نصيحة مني، تخلصي المسلسل يا نيكول وتسافري على طول، ومترجعيش لحد ما الناس تنسى"، في إشارة الى شخصية "رقية العسكري"، التي تسببت بموجة من الغضب داخل العمل الدرامي وخارجه.
 
 
يُذكر أن نيكول سابا تجسد شخصية "رقية العسكري"، وهي سيدة قوية وثرية تتمتع بشخصية مركبة تجمع بين الجبروت والرومانسية، ووقعت في حب "يوسف"، الذي يجسد دوره الفنان خالد سليم، وتزوجته سرًا لمدة 4 سنوات، إلا أنها تسعى الى إعلان هذا الزواج أمام الجميع، مما يضعها في مواجهة مع "ليل الحسيني"، طليقة يوسف، التي لا تزال تكن له مشاعر متضاربة.

وتصل الأحداث الى ذروتها عندما تكتشف "ليل" خيانة زوجها السابق، ما يؤدي الى مواجهة مباشرة بينها وبين "رقية"، حيث تصفعها على وجهها خلال عشاء عائلي. لترد عليها "رقية" بتهديد واضح لليل بجعل حياتها "سوداء"، مما يزيد التوتر الدرامي ويجعل الجمهور مترقبا لما سيحدث لاحقًا.(لها)
 
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