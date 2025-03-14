23
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
2
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
Lebanon 24
14-03-2025
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام الفنان المصري وائل
عبد
العزيز، شقيق الفنانة ياسمين
عبد
العزيز، بنشر على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً هدد فيه الفنانة نيكول سابا، طالباً منها مغادرة مصر فور انتهائها من تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي
تشارك
شقيقته البطولة فيه.
Advertisement
ونشر وائل صورة لنيكول، وعلق عليها بكلمات تحمل التهديد والسخرية في الوقت نفسه، حيث قال: "بصي نصيحة مني، تخلصي المسلسل يا نيكول وتسافري على طول، ومترجعيش لحد ما الناس تنسى"، في إشارة الى شخصية "رقية العسكري"، التي تسببت بموجة من الغضب داخل
العمل
الدرامي وخارجه.
يُذكر أن نيكول سابا تجسد شخصية "رقية العسكري"، وهي سيدة
قوية
وثرية تتمتع بشخصية مركبة تجمع بين الجبروت والرومانسية، ووقعت في حب "يوسف"، الذي يجسد دوره الفنان خالد سليم، وتزوجته سرًا لمدة 4 سنوات، إلا أنها تسعى الى إعلان هذا الزواج
أمام
الجميع، مما يضعها في مواجهة مع "ليل الحسيني"، طليقة يوسف، التي لا تزال تكن له مشاعر متضاربة.
وتصل الأحداث الى ذروتها عندما تكتشف "ليل" خيانة زوجها السابق، ما يؤدي الى مواجهة مباشرة بينها وبين "رقية"، حيث تصفعها على وجهها خلال عشاء عائلي. لترد عليها "رقية" بتهديد واضح لليل بجعل حياتها "سوداء"، مما يزيد التوتر الدرامي ويجعل الجمهور مترقبا لما سيحدث لاحقًا.(لها)
مواضيع ذات صلة
تدهورت صحتها.. وفاة فنانة سورية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
تدهورت صحتها.. وفاة فنانة سورية شهيرة (صورة)
14/03/2025 09:55:44
14/03/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنانة شهيرة.. عن عمر ناهز 88 عاماً
Lebanon 24
وفاة فنانة شهيرة.. عن عمر ناهز 88 عاماً
14/03/2025 09:55:44
14/03/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب يقارب الـ15 عامًا.. فنانة شهيرة تعود إلى الدراما في رمضان (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب يقارب الـ15 عامًا.. فنانة شهيرة تعود إلى الدراما في رمضان (صورة)
14/03/2025 09:55:44
14/03/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت حذف كل صورها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بارتدائها الحجاب قبل رمضان (فيديو)
Lebanon 24
طلبت حذف كل صورها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بارتدائها الحجاب قبل رمضان (فيديو)
14/03/2025 09:55:44
14/03/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إدانة إعلامي لبناني شهير في دبي.. وتغريمه بهذا المبلغ (صور)
Lebanon 24
إدانة إعلامي لبناني شهير في دبي.. وتغريمه بهذا المبلغ (صور)
01:21 | 2025-03-14
14/03/2025 01:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غيابها عن السباق الرمضاني.. نادين نسيب نجيم توجه رسالة شكر إلى محبّيها
Lebanon 24
بعد غيابها عن السباق الرمضاني.. نادين نسيب نجيم توجه رسالة شكر إلى محبّيها
00:00 | 2025-03-14
14/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري يتعرض لوعكة صحية.. صورة له تثير القلق
Lebanon 24
فنان مصري يتعرض لوعكة صحية.. صورة له تثير القلق
17:00 | 2025-03-13
13/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "يا روحي أنت"
Lebanon 24
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "يا روحي أنت"
15:47 | 2025-03-13
13/03/2025 03:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. الشامي في كواليس مسلسل "نفس" مع معتصم النهار (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة.. الشامي في كواليس مسلسل "نفس" مع معتصم النهار (صورة)
10:50 | 2025-03-13
13/03/2025 10:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
Lebanon 24
حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!
11:04 | 2025-03-13
13/03/2025 11:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
Lebanon 24
هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
08:03 | 2025-03-13
13/03/2025 08:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجناة يقيمون في منزل مقابل لها.. ابنة الأم السورية "المكلومة" التي هزت العالم تروي تفاصيل مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
الجناة يقيمون في منزل مقابل لها.. ابنة الأم السورية "المكلومة" التي هزت العالم تروي تفاصيل مؤلمة (فيديو)
05:22 | 2025-03-13
13/03/2025 05:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة اغتيالات "قادة حزب الله".. رسائل نفسية وعسكرية
Lebanon 24
قصة اغتيالات "قادة حزب الله".. رسائل نفسية وعسكرية
12:30 | 2025-03-13
13/03/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقرّ التعيينات العسكريّة... إليكم مقررات الجلسة
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقرّ التعيينات العسكريّة... إليكم مقررات الجلسة
06:38 | 2025-03-13
13/03/2025 06:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:21 | 2025-03-14
إدانة إعلامي لبناني شهير في دبي.. وتغريمه بهذا المبلغ (صور)
00:00 | 2025-03-14
بعد غيابها عن السباق الرمضاني.. نادين نسيب نجيم توجه رسالة شكر إلى محبّيها
17:00 | 2025-03-13
فنان مصري يتعرض لوعكة صحية.. صورة له تثير القلق
15:47 | 2025-03-13
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "يا روحي أنت"
10:50 | 2025-03-13
مفاجأة.. الشامي في كواليس مسلسل "نفس" مع معتصم النهار (صورة)
07:21 | 2025-03-13
فضيحة ماليّة... حسام حبيب يكشف سراً عن شيرين عبدالوهاب
فيديو
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
14/03/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
14/03/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
14/03/2025 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24