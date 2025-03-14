شقيق فنان لبناني معروف يُهاجم الممثل السوري مكسيم خليل.. إليكم السبب

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هاجم الصحافي منجد شريف، شقيق الفنان معين شريف، السوري مكسيم خليل، عدم استنفاره مجازر الساحل السوري ومهاجمة مرتكبيها، حيث راح ضحيتها 1383 مدنياً وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".وكتب شريف في تدوينة عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "أهمّ شيء لدي الأن، أن أعرف شعور مكسيم خليل ودموعه ذرفها يوم أصبحت حرة، فليخبرنا اليوم عن شعوره بالنتيجة المذهلة وصلت إليها البلاد".وكان خليل قال تعليقاً على أحداث الساحل: "يا ربّ احمِ الشعب السوري. احمِ الأرواح . يا ربّ هدّئ نفوسهم، ووسّع صدورهم".وأضاف: "الرحمة لأرواح المدنيين العزل يقعون بأيادٍ لا تعرف شيئاً عن الإيمان. الرحمة لأرواح الشباب السوريين يحاولون إخوانهم السوريين، وطالتهم أيادي النظام المجرم".(النهار)