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فنون ومشاهير

شقيق فنان لبناني معروف يُهاجم الممثل السوري مكسيم خليل.. إليكم السبب

Lebanon 24
14-03-2025 | 04:49
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هاجم الصحافي منجد شريف، شقيق الفنان معين شريف، الممثل السوري مكسيم خليل، بسبب عدم استنفاره أمام مجازر الساحل السوري ومهاجمة مرتكبيها، حيث راح ضحيتها 1383 مدنياً وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
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وكتب شريف في تدوينة عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "أهمّ شيء لدي الأن، أن أعرف شعور الممثل مكسيم خليل ودموعه التي ذرفها يوم سوريا أصبحت حرة، فليخبرنا اليوم عن شعوره بالنتيجة المذهلة التي وصلت إليها البلاد".

وكان خليل قال تعليقاً على أحداث الساحل: "يا ربّ احمِ الشعب السوري. احمِ الأرواح السورية. يا ربّ هدّئ نفوسهم، ووسّع صدورهم".

وأضاف: "الرحمة لأرواح المدنيين العزل الذين يقعون بأيادٍ لا تعرف شيئاً عن الإيمان. الرحمة لأرواح الشباب السوريين الذين يحاولون حماية إخوانهم السوريين، وطالتهم أيادي النظام المجرم".(النهار)
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