ستكون أشبه بـ "الحية".. سيرين عبد النور لا تعرف الهزيمة!

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في اسطنبول تبدأ قريبا عمليات تصوير المرحلة من مسلسل "المشتبه الرابع" بطولة الفنانة النور، والنجمة هيفا وهبي والممثل يوسف الخال، ويعمل فريق حالياً على اتخاذ مواقع التصوير وإعدادها لتكون جاهزة طوال فترة التصوير في تركيا.المسلسل من تأليف مينا ديكران وإخراج الليث رباعية وسيُعرض على نتفليكس انترناشيونال بحسب ما صرح القائمون عليه، وعلمت نواعم أن الخيال الذي يطغى على الأحداث المتوقع أن تصل الى عام 2050، وبالتالي انعاكسات تفكير الناس على بلوغ مرحلة عديدة من السنوات.وقالت معلومات إن تواجد هيفا وسيرين ويوسف في تركيا، سيعزز النجوم الثلاثة وكيفية التعامل مع مجريات الاحداث، على ان يستكمل التصوير في لبنان ومنه الى دول أخرى، وقالت المعلومات إن الانتهاء من التصوير لن يحصل قبل نهاية الصيف المقبل في انتظار بلورة الشخصيات ستؤدي دورها في "المشتبه الرابع".يذكر أخيراً أن تتحضر لشخصية فيها من الجدل أو هي أشبه بالحية لا تعرف الهزيمة.(نواعم)