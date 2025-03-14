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فنون ومشاهير
ستكون أشبه بـ "الحية".. سيرين عبد النور لا تعرف الهزيمة!
Lebanon 24
14-03-2025
|
05:50
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في اسطنبول تبدأ قريبا عمليات تصوير المرحلة
الاولى
من مسلسل "المشتبه الرابع" بطولة الفنانة
سيرين
عبد
النور، والنجمة هيفا وهبي والممثل يوسف الخال، ويعمل فريق
العمل
حالياً على اتخاذ مواقع التصوير وإعدادها لتكون جاهزة طوال فترة التصوير في تركيا.
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المسلسل من تأليف مينا ديكران وإخراج الليث رباعية وسيُعرض على نتفليكس انترناشيونال بحسب ما صرح القائمون عليه، وعلمت نواعم أن الخيال الذي يطغى على الأحداث المتوقع أن تصل الى عام 2050، وبالتالي انعاكسات تفكير الناس على بلوغ مرحلة عديدة من السنوات.
وقالت معلومات إن تواجد هيفا وسيرين ويوسف في تركيا، سيعزز
لقاء
النجوم الثلاثة
بداية
وكيفية التعامل مع مجريات الاحداث، على ان يستكمل التصوير في لبنان ومنه الى دول أخرى، وقالت المعلومات إن الانتهاء من التصوير لن يحصل قبل نهاية الصيف المقبل في انتظار بلورة الشخصيات
التي
ستؤدي دورها في "المشتبه الرابع".
يذكر أخيراً أن
سيرين
تتحضر لشخصية فيها
الكثير
من الجدل أو هي أشبه بالحية
التي
لا تعرف الهزيمة.(نواعم)
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