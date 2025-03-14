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فنون ومشاهير

مُنتج موسيقيّ معروف جدّاً يتّخذ قراراً مفاجئاً عن مستقبله... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
14-03-2025 | 07:37
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حلّ المنتج الموسيقي محسن جابر ضيفاً على برنامج "حبر سرّي"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، حيث كشف عن قرار مصيري في مسيرته الفنية.
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وأعلن جابر أنّه سيبتعدّ عن الفن، معبّراً عن شعوره بالإرهاق وعدم القدرة على تحمل ضغوط العمل في هذا المجال. (لها)
 
 
 
محسن جابر
 
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