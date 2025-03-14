مُنتج موسيقيّ معروف جدّاً يتّخذ قراراً مفاجئاً عن مستقبله... هذا ما أعلنه

حلّ المنتج الموسيقي محسن ضيفاً على برنامج "حبر سرّي"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما على "القاهرة والناس"، حيث كشف عن قرار مصيري في مسيرته الفنية.

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وأعلن أنّه سيبتعدّ عن الفن، معبّراً عن شعوره بالإرهاق وعدم القدرة على تحمل ضغوط في هذا المجال. (لها)