هل صوّرت نور علي فيديو انهيارها في لبنان؟

نفت الفنانة نور علي الادعاءات المتداولة حول تصوير فيديو انهيارها بسبب الأحداث الأخيرة في ، كما أكدت أن مسلسل البطل الذي يعرض حاليا في تم تصويره بالكامل في .

وفي تصريحات لـ إرم ، أوضحت نور أن الأمن العام السوري تواصل معها، وأقر بوجود تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة، مشددة على أن ستحاسب المسؤولين عن الانتهاكات.كما كشفت أنها احتُجزت في جبلة أثناء محاولتها الوصول إلى موقع التصوير في كسب، بسبب المواجهات هناك، إلى أن الأمن العام السوري أخرجها من المنطقة لاحقًا.يُذكر أن مسلسل البطل لا يزال قيد التصوير في كسب بمحافظة اللاذقية، وهو من بطولة بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، شباط، نانسي ، ، وسام رضا، وهمام رضا، ومن تأليف رامي كوسا وإخراج الليث حجو. (ارم نيوز)