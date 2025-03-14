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فنون ومشاهير

هل صوّرت نور علي فيديو انهيارها في لبنان؟

Lebanon 24
14-03-2025 | 09:18
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نفت الفنانة السورية نور علي الادعاءات المتداولة حول تصوير فيديو انهيارها بسبب الأحداث السورية الأخيرة في لبنان، كما أكدت أن مسلسل البطل الذي يعرض حاليا في رمضان تم تصويره بالكامل في سوريا.  
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وفي تصريحات لـ إرم نيوز، أوضحت نور أن الأمن العام السوري تواصل معها، وأقر بوجود تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة، مشددة على أن الدولة ستحاسب المسؤولين عن الانتهاكات.  

كما كشفت أنها احتُجزت في جبلة أثناء محاولتها الوصول إلى موقع التصوير في كسب، بسبب المواجهات الدائرة هناك، مشيرة إلى أن الأمن العام السوري أخرجها من المنطقة لاحقًا.  

يُذكر أن مسلسل البطل لا يزال قيد التصوير في كسب بمحافظة اللاذقية، وهو من بطولة بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، خالد شباط، نانسي خوري، حسين عباس، وسام رضا، وهمام رضا، ومن تأليف رامي كوسا وإخراج الليث حجو. (ارم نيوز)
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