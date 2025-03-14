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فنون ومشاهير

"أنا محتال".. نجم يعترف بصراعه مع الشك الذاتي

Lebanon 24
14-03-2025 | 17:00
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شارك النجم الكندي جاستن بيبر مشاعر صادقة حول معاناته مع الشك الذاتي، مؤكدًا أنه كثيرًا ما يشعر بعدم استحقاق النجاح الذي حققه، ووصف نفسه بأنه "محتال" رغم تشجيع المحيطين به.  
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تصريحات بيبر جاءت عبر "إنستغرام"، حيث كتب عن إحساسه بعدم الكفاءة في معظم الأيام. كما نشر مؤخرًا رسالة غامضة عن "هبة الحياة" والتغيير الشخصي.  

وتزايدت مخاوف معجبيه بشأن صحته وسلوكه، وسط شائعات تناول المخدرات، إلا أن ممثله نفى ذلك واصفًا الادعاءات بـ"المرهقة والمثيرة للشفقة". فيما أكد مصدر لمجلة بيبول أنه بصحة جيدة ويركز على أسرته وموسيقاه.  

يُذكر أن بيبر احتفل بعيد ميلاده الـ31 برحلة عائلية مع زوجته هايلي وأصدقائه، حيث أمضى وقتًا للاسترخاء والاستجمام. (ارم نيوز)
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