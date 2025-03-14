"أنا محتال".. نجم يعترف بصراعه مع الشك الذاتي

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شارك النجم جاستن بيبر مشاعر صادقة حول معاناته مع الشك الذاتي، مؤكدًا أنه كثيرًا ما يشعر بعدم استحقاق النجاح الذي حققه، ووصف نفسه بأنه "محتال" رغم تشجيع المحيطين به.تصريحات بيبر جاءت عبر "إنستغرام"، حيث كتب عن إحساسه بعدم الكفاءة في معظم . كما نشر مؤخرًا رسالة غامضة عن "هبة الحياة" والتغيير الشخصي.وتزايدت مخاوف معجبيه بشأن صحته وسلوكه، وسط شائعات تناول المخدرات، إلا أن ممثله نفى ذلك واصفًا الادعاءات بـ"المرهقة والمثيرة للشفقة". فيما أكد لمجلة بيبول أنه بصحة جيدة ويركز على أسرته وموسيقاه.يُذكر أن بيبر احتفل بعيد ميلاده الـ31 برحلة عائلية مع زوجته هايلي وأصدقائه، حيث أمضى وقتًا للاسترخاء والاستجمام. (ارم نيوز)