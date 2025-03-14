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فنون ومشاهير

إطلالة لافتة.. جويل بو يونس تتألق بحفلٍ ضخم في كازينو لبنان (صور)

Lebanon 24
14-03-2025 | 12:23
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تألقت الإعلاميَّة الزميل جويل بو يونس بإطلالة مميزة خلال حفلٍ أقامته شركة "Créel" في صالة السفراء - كازينو لبنان.
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وجاء هذا الحفل تكريماً لأشخاص قدموا تحضيات خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان لاسيما من الأطقم الإسعافية والإنقاذية والإعلامية وغيرها.
 
يُشار إلى أنَّ الحفل أقيم بدعوة من بو يونس والزميلة دنيا الحاج، وقد شهد حضور نخب رسمية وإعلامية واجتماعية.
 
وبموازاة مع نشاطها المستمر، تواصل بو يونس إقامة الحوارات السياسية الفريدة لاسيما تلك تحملُ طابع المواجهة وكشف الحقائق عبر محطة الـ"otv"، وهو ما تميّزت به يونس طوال مسيرتها الإعلاميّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
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