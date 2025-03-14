إطلالة لافتة.. جويل بو يونس تتألق بحفلٍ ضخم في كازينو لبنان (صور)

تألقت الإعلاميَّة الزميل جويل بو بإطلالة مميزة خلال حفلٍ أقامته شركة "Créel" في صالة السفراء - كازينو .

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وجاء هذا الحفل تكريماً لأشخاص قدموا تحضيات خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لاسيما من الأطقم الإسعافية والإنقاذية والإعلامية وغيرها.

يُشار إلى أنَّ الحفل أقيم بدعوة من بو والزميلة الحاج، وقد شهد حضور نخب رسمية وإعلامية واجتماعية.

وبموازاة مع نشاطها المستمر، تواصل بو إقامة الحوارات السياسية الفريدة لاسيما تلك تحملُ طابع المواجهة وكشف الحقائق عبر الـ"otv"، وهو ما تميّزت به طوال مسيرتها الإعلاميّة.