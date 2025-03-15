بعد موت الفنان الكبير.. محاولة اختطاف جثمانه خلال جنازته!

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أثارت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج تلفزيوني، حيث كشفت عن محاولات لاختطاف جثمان زوجها أثناء نقله إلى المنزل، مما اضطرها للاستعانة بالشرطة لتأمين الجنازة.وأوضحت القرشي أنها تعرضت لهجوم بسبب تأخير الدفن، مؤكدة أن بكر أوصى بعدم جثمانه لأي شخص خشية تعرضه للإهانة. كما نفت الاتهامات الموجهة إليها من المطربة ، التي زعمت أنها منعت أصدقاء بكر من زيارته قبل وفاته.وعلى آخر، كشفت القرشي عن خلافها مع نقيب الموسيقيين ، مؤكدة أنها حررت محضرًا ضده بسبب تصريحات اعتبرتها تشويهًا لصورتها. (ارم نيوز)