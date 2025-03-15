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فنون ومشاهير
بعد موت الفنان الكبير.. محاولة اختطاف جثمانه خلال جنازته!
Lebanon 24
15-03-2025
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أثارت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج تلفزيوني، حيث كشفت عن محاولات لاختطاف جثمان زوجها أثناء نقله إلى المنزل، مما اضطرها للاستعانة بالشرطة
المصرية
لتأمين الجنازة.
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وأوضحت القرشي أنها تعرضت لهجوم بسبب تأخير الدفن، مؤكدة أن بكر أوصى بعدم
تسليم
جثمانه لأي شخص خشية تعرضه للإهانة. كما نفت الاتهامات الموجهة إليها من المطربة
نادية
مصطفى
، التي زعمت أنها منعت أصدقاء بكر من زيارته قبل وفاته.
وعلى
صعيد
آخر، كشفت القرشي عن خلافها مع نقيب الموسيقيين
مصطفى
كامل
، مؤكدة أنها حررت محضرًا ضده بسبب تصريحات اعتبرتها تشويهًا لصورتها. (ارم نيوز)
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