فيديو غريب يُثير ضجة.. غناء أمام قبر فنان مصري راحل

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وانتشر الفيديو سريعاً على المنصات ، حيث يظهر فيه قبر بينما يُسمع صوت شخص وهو يقول: "من مدفن الفنان .. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. واحنا في شهر حالياً ولم ننسَ الإعلان الشهير الخاص به".

المفاجأة كانت عندما بدأ هذا الشخص في الغناء القبر، مردداً كلمات الأغنية الشهيرة التي قالها في إعلان رمضاني سابق: "راح فين زمن الشقاوة ده يا دايما على .. والله ليك وحشة يا فنان يا جميل". تسبب فيديو متداول قبر الفنان المصري الراحل بحالة من الجدل والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهر شخص وهو يقوم بتصوير القبر، مردداً كلمات إعلان رمضاني شهير شارك فيه الفنان الراحل قبل وفاته.وانتشر الفيديو سريعاً على المنصات ، حيث يظهر فيه قبر بينما يُسمع صوت شخص وهو يقول: "من مدفن الفنان .. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. واحنا في شهر حالياً ولم ننسَ الإعلان الشهير الخاص به".المفاجأة كانت عندما بدأ هذا الشخص في الغناء القبر، مردداً كلمات الأغنية الشهيرة التي قالها في إعلان رمضاني سابق: "راح فين زمن الشقاوة ده يا دايما على .. والله ليك وحشة يا فنان يا جميل".

ردور فعل غاضبة

هذا التصرف الغريب أثار استغراب الجمهور، وانقسمت ردود الفعل بين الغضب والسخرية، وسط تساؤلات حول الدوافع وراء هذا السلوك، وما إذا كان بهدف لفت الانتباه وزيادة المشاهدات أم مجرد تصرف عفوي غير محسوب.



أيضاً لقي الفيديو انتقادات واسعة من داخل الوسط الفني، حيث عبّر عدد من الفنانين عن استيائهم مما وصفوه بـ"التصرف غير اللائق" قبر فنان رحل منذ أشهر قليلة، فكتبت الفنانة هاجر الشرنوبي: "الناس بقت عاملة كده ليه؟.. أنا بقى عندي رهاب اجتماعي.. لا حول ولا قوة إلا بالله".



يُذكر أن الفنان توفي يوم 30 تشرين الأول 2024، بعد صراع مع المرض. (24)