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فنون ومشاهير

فيديو غريب يُثير ضجة.. غناء أمام قبر فنان مصري راحل

Lebanon 24
15-03-2025 | 00:57
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تسبب فيديو متداول أمام قبر الفنان المصري الراحل مصطفى فهمي بحالة من الجدل والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهر شخص مجهول وهو يقوم بتصوير القبر، مردداً كلمات إعلان رمضاني شهير شارك فيه الفنان الراحل قبل وفاته.
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وانتشر الفيديو سريعاً على المنصات الرقمية، حيث يظهر فيه قبر مصطفى فهمي بينما يُسمع صوت شخص مجهول وهو يقول: "من أمام مدفن الفنان مصطفى فهمي.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. واحنا في شهر رمضان حالياً ولم ننسَ الإعلان الشهير الخاص به".
المفاجأة كانت عندما بدأ هذا الشخص في الغناء أمام القبر، مردداً كلمات الأغنية الشهيرة التي قالها مصطفى فهمي في إعلان رمضاني سابق: "راح فين زمن الشقاوة ده يا حسين دايما على بالي.. والله ليك وحشة يا فنان يا جميل".
 
 
 
 
ردور فعل غاضبة
هذا التصرف الغريب أثار استغراب الجمهور، وانقسمت ردود الفعل بين الغضب والسخرية، وسط تساؤلات حول الدوافع وراء هذا السلوك، وما إذا كان بهدف لفت الانتباه وزيادة المشاهدات أم مجرد تصرف عفوي غير محسوب.

أيضاً لقي الفيديو انتقادات واسعة من داخل الوسط الفني، حيث عبّر عدد من الفنانين عن استيائهم مما وصفوه بـ"التصرف غير اللائق" أمام قبر فنان رحل منذ أشهر قليلة، فكتبت الفنانة هاجر الشرنوبي: "الناس بقت عاملة كده ليه؟.. أنا بقى عندي رهاب اجتماعي.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

يُذكر أن الفنان مصطفى فهمي توفي يوم 30 تشرين الأول 2024، بعد صراع مع المرض. (24)

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