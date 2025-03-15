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فنون ومشاهير

"كتير موجوعة ونفسي مقطوع".. إعلامية "الجديد" تشعر بالرهبة داخل الاستديو إليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
15-03-2025 | 02:27
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نشرت الإعلامية في قناة "الجديد" رواند بو ضرغام صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق انستغرام.
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وبدت رواند في الصورة من داخل استديو "الجديد" وعلّقت عليها قائلة: "لأول مرة بشعر برهبة المباشر.. كيف ما بدي خاف وأنا مع كل نفس عم اشعر انه ماما عم تحضرني من فوق!عم حاول ابتسملها لتشعر اني بخير.. بس تعبي،  نفسي المقطوع، رجفة صوتي، الحزن بعيوني عم يقولوا اني لاء مش بخير.. كتير موجوعة من غيابك يا ماما، كتير مشتاقتلك كتير مش حابة يجي عيد الأم من دونك.. كتير عم خاف من بكرا بلاكي يا عيوني!! بحبك كتير.
 
 
علما ان بو ضرغام فقدت والدتها قبل نحو أسبوعين. 

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