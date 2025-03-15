"كتير موجوعة ونفسي مقطوع".. إعلامية "الجديد" تشعر بالرهبة داخل الاستديو إليكم السبب (صورة)

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نشرت الإعلامية في "الجديد" رواند بو ضرغام صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق .وبدت رواند في الصورة من داخل استديو "الجديد" وعلّقت عليها قائلة: "لأول مرة بشعر برهبة المباشر.. كيف ما بدي خاف وأنا مع كل نفس عم اشعر انه ماما عم تحضرني من فوق!عم حاول ابتسملها لتشعر اني بخير.. بس تعبي، نفسي المقطوع، رجفة صوتي، بعيوني عم يقولوا اني لاء مش بخير.. موجوعة من غيابك يا ماما، مشتاقتلك مش حابة يجي من دونك.. عم خاف من بكرا بلاكي يا عيوني!! .