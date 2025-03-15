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فنون ومشاهير

"بدي تكوني رخيصة".. نجم خليجي يُثير الجدل بتعليقاته لزميلته ويتعرّض للهجوم (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2025 | 05:38
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تسبب النجم السعودي حسن عسيري بجدل كبير  بتعليقاته التي وصفت بأنها "وقحة" و"غير مناسبة" خلال تقديمه برامج البروود كاست الخاصة به، الذي يُعرض يومياً خلال شهر رمضان المبارك.

وتعرّض عسيري للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية من الجمهور على السوشيال ميديا في الحلقة الأخيرة التي استضاف فيها النجمة أصايل محمد واستخدم معها أسلوبه الخاص لاستفزاز ضيوفه، وهو ما أثار غضب الفنانة السعودية التي بدت طول الوقت منفعلة وغاضبة منه.

وظهرت الفنانة الخليجية في المقطع وهي ترد عليه قائلة: "أنا ما كذبت وظهوري معاك مو عشان الفلوس، وعيب إللي بتقوله أنت جالس تبهدلني أنا ما أحب أطلع بهالشكل سيبني أمشي".

وكذلك انتشر مقطع فيديو على موقع "أكس"، ظهر فيه عسيري وهو يقول لضيفته : "انا ما بدي تكوني مغرورة، بدي تكوني رخيصة، يعني زيّنا كلنا، متواضعة"، لتتفاجئ أصايل من أسلوبه وتسأله: "إيش؟".

فتابع عسيري كلامه قائلاً: "رخيصة، واطية يعني قريبة من الأرض"، لتقاطعه ضيفته وتقول: "إيش هذي الألفاظ؟"، وهذا ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وضجّت السوشيال ميديا بالانتقادات القاسية التي وجهت لحسن ولطريقة كلاكه السيئة مع ضيوفه.(لها)


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