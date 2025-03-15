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فنون ومشاهير
حزن في عالم الفن.. وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطتين وسكتة قلبية (صورة)
Lebanon 24
15-03-2025
|
08:52
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توفي منذ قليل الفنان
إحسان
الترك
عن
عمر
يناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أعلنت زوجته خبر الوفاة على حساباتها.
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وفي وقت سابق، تدهورت الحالة الصحية للفنان
إحسان
الترك
بشكل كبير بعد حدوث مضاعفات في وضعه الصحي، وكان آخرها فقدانه للنطق بسبب التدهور الكبير الذي شهدته حالته.
وكانت زوجة
إحسان
الترك
، قد كشفت أنه أصيب بجلطتين وسكتة قلبية، مما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي لفترة، حتى وافته
المنية
منذ قليل.
قالت: "قلبه كان شغال بنسبة 55 في المئة
الأيام
اللي
فاتت، والفنان
تامر حسني
تواصل معنا لمساعدتنا ماديًا، وقالي
اللي
المستشفى تقول عليه
أنا
هعمله".
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