حزن في عالم الفن.. وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطتين وسكتة قلبية (صورة)

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وفي وقت سابق، تدهورت الحالة الصحية للفنان بشكل كبير بعد حدوث مضاعفات في وضعه الصحي، وكان آخرها فقدانه للنطق بسبب التدهور الكبير الذي شهدته حالته.وكانت زوجة ، قد كشفت أنه أصيب بجلطتين وسكتة قلبية، مما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي لفترة، حتى وافته منذ قليل.قالت: "قلبه كان شغال بنسبة 55 في المئة فاتت، والفنان تواصل معنا لمساعدتنا ماديًا، وقالي المستشفى تقول عليه هعمله".