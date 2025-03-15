لم تتمالك دموعها.. إعلامية تنهار بالبكاء أثناء حديثها عن والدتها الراحلة (فيديو)

تحدثت الإعلامية السعودية لبنى عبدالعزيز عن عائلتها وطفولتها خلال ظهورها ضيفة على برنامج "على طاولة منى"، الذي تقدمه الشيف السعودية منى موصلي على قناة الثقافية.
وفي حديثها، استذكرت لبنى والدتها التي فارقت الحياة في بداية العام الحالي، وأعربت عن تأثرها الكبير بها، مشيرة إلى أن والدتها كان لها دور كبير في تشكيل حياتها. كما كشفت لبنى أن والدتها مصرية الجنسية، وأنها تشعر بفخر كبير بها.
وأوضحت الإعلامية السعودية أن والدتها لم تكن متعلمة أو مثقفة، لكن كان لها شخصية مميزة ومؤثرة في حياتها، إذ قالت: أمي كانت شخصية بسيطة.