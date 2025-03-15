لم تتمالك دموعها.. إعلامية تنهار بالبكاء أثناء حديثها عن والدتها الراحلة (فيديو)

تحدثت الإعلامية السعودية عبدالعزيز عن عائلتها وطفولتها خلال ظهورها ضيفة على برنامج "على طاولة منى"، الذي تقدمه الشيف السعودية منى موصلي على الثقافية.

وفي حديثها، استذكرت والدتها التي فارقت الحياة في العام ، وأعربت عن تأثرها الكبير بها، إلى أن والدتها كان لها دور كبير في تشكيل حياتها. كما كشفت أن والدتها الجنسية، وأنها تشعر بفخر كبير بها.

وأوضحت الإعلامية السعودية أن والدتها لم تكن متعلمة أو مثقفة، لكن كان لها شخصية مميزة ومؤثرة في حياتها، إذ قالت: أمي كانت شخصية بسيطة.

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وأضافت: أمي صعيدية من مصر وجت على السعودية.. واجهت من التحديات.. توفي والدي وهي .. ربتنا وأحسنت تربيتنا.وأكدت الإعلامية السعودية أن والدتها كانت تحب الطعام، وتمتلك أسلوبها الخاص بالطبخ الذي كان يجمع ما بين الطعام المصري والسعودي البدوي.ولم تتمالك عبدالعزيز دموعها خلال حديثها عن والدتها الراحلة، وبدأت بالبكاء؛ ما أثر بالإعلامية منى موصلي التي بكت هي أيضًا.