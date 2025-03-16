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فنون ومشاهير
تخفّى بملابس نسائية ووضع المكياج.. القبض على تيك توكر شهير!
Lebanon 24
16-03-2025
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ألقت
الأجهزة
الأمنية
المصرية
القبض على صانع محتوى شهير على منصة تيك توك خلال مروره بأحد الأكمنة الأمنية في
مدينة
دهب، بتهمة ممارسة أعمال مخلة للآداب.
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وأفادت مصادر أمنية أن التيك توكر "ز. ا. ل." تم ضبطه أثناء تواجده بصحبة آخرين داخل سيارة، حيث كان يرتدي ملابس نسائية ويضع مكياجًا كاملًا مع إكسسوارات حريمي، ما أثار شكوك رجال الأمن عند التدقيق في هويات الركاب.
وكشفت التحقيقات أن
المتهم
كان عائدًا من رحلة استغرقت ثلاثة أيام في أحد فنادق دهب المطلة على البحر الأحمر، برفقة مجموعة من أصدقائه. وعند التحقق من بطاقته الشخصية، تبين أنه رجل رغم مظهره النسائي، ما دفع السلطات إلى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق في
مدينة
نويبع لاستكمال الإجراءات القانونية. (روسيا اليوم)
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