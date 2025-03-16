تخفّى بملابس نسائية ووضع المكياج.. القبض على تيك توكر شهير!

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ألقت الأمنية القبض على صانع محتوى شهير على منصة تيك توك خلال مروره بأحد الأكمنة الأمنية في دهب، بتهمة ممارسة أعمال مخلة للآداب.وأفادت مصادر أمنية أن التيك توكر "ز. ا. ل." تم ضبطه أثناء تواجده بصحبة آخرين داخل سيارة، حيث كان يرتدي ملابس نسائية ويضع مكياجًا كاملًا مع إكسسوارات حريمي، ما أثار شكوك رجال الأمن عند التدقيق في هويات الركاب.وكشفت التحقيقات أن كان عائدًا من رحلة استغرقت ثلاثة أيام في أحد فنادق دهب المطلة على البحر الأحمر، برفقة مجموعة من أصدقائه. وعند التحقق من بطاقته الشخصية، تبين أنه رجل رغم مظهره النسائي، ما دفع السلطات إلى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق في نويبع لاستكمال الإجراءات القانونية. (روسيا اليوم)