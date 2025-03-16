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فنون ومشاهير

فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2025 | 04:42
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حلّت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على بودكاست "بداية" الذي يقدمه الطفلان أدهم وهدان وريما مصطفى، على القناة الأولى المصرية، حيث كشفت أنها تعرضت للتنمر النفسي في فترة من الفترات، مشددة على أن ليس من حق أحد التجريح في أي شخص آخر.
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وقالت إيمان: "اتعرضت للتنمر النفسي واتهزيت في فترة من الفترات، لما حد كان بيقولى إنتي تخنتي ليه، شكلك تعبان، كنت بتأذي نفسيًا، وعملت ريجيم قاسي، ومش من حق أي حد يقول رأي سلبي أو نجرح بعض".

ووجهت العاصي نصيحة للطفلين مقدمي البرنامج حول ضرورة الاهتمام بالدراسة والتوفيق بين العمل والتعليم حتى لا يحدث لهما نوع من الملل عند بلوغهما سن الشباب. (لها)
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