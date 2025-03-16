أمام المئات من الحضور.. نانسي عجرم تغني لزوجها في إحدى السهرات الرمضانية بطريقة عفوية (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف وعفوي يجمع اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم من إحدى السهرات الرمضانية.

- مناوشات طريفه حدثت بين نانسي عجرم وزوجها دكتور فادي الهاشم أثناء غنائها لأغنية #طول_عمري_نجمة التي اثارت ضجه حول موضوع طلاقهم 😅🖤 pic.twitter.com/ubaXDNGcyh — تحديثات نانسي (@nancy_update) March 16, 2025 Advertisement

كثير اكون مبسوطة وفرحانة جداً لما اشوف نجمتي وفنانتي المفضلة وقدوتي في الحياة ناجحه في اعمالها وحياتها الشخصية في بيتها وبناتها وزوجها الله يديم عليكم الصحة والعافية والمحبة لما تكوني مبسوطة ومرتاحة انا اكون سعيدة عشانكم كل الحب #نانسي_عجرم 😭❤️@NancyAjram pic.twitter.com/jIIiiFLqBV — شــيــطـــونـــة (@lafta2000) March 16, 2025

وخلال السهرة طلب من اللبنانية الغناء لتختار اغنيتها الجديدة "طول نجمة"، وحرصت على تقديم مقطع مخصص لزوجها الذي كان يجلس بجانبها وهو مقطع: " إنت حليت فعيون الناس لما بقيت ويايا .. إرحم أيام لما تمنيت تتصور صوره معايا .. دلوقتِ غرورك بقى حقك .. ألّف ألف حكاية".يشار إلى ان اغنية طول نجمة كانت قد أثارت من الجدل عند طرحها، حيث تسببت طريقة ترويج عجرم للاغنية بانتشار شائعات حول انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.