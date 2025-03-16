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فنون ومشاهير

أمام المئات من الحضور.. نانسي عجرم تغني لزوجها في إحدى السهرات الرمضانية بطريقة عفوية (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:47
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف وعفوي يجمع النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم من إحدى السهرات الرمضانية.
وخلال السهرة طلب من النجمة اللبنانية الغناء لتختار اغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة"، وحرصت على تقديم مقطع مخصص لزوجها الذي كان يجلس بجانبها وهو مقطع: " إنت حليت فعيون الناس لما بقيت ويايا  .. إرحم أيام لما تمنيت تتصور صوره معايا  .. دلوقتِ غرورك بقى حقك .. ألّف ألف حكاية".

يشار إلى ان اغنية طول عمري نجمة كانت قد أثارت الكثير من الجدل عند طرحها، حيث تسببت طريقة ترويج عجرم للاغنية بانتشار شائعات حول انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.
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