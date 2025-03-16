أمام المئات من الحضور.. نانسي عجرم تغني لزوجها في إحدى السهرات الرمضانية بطريقة عفوية (فيديو)

- مناوشات طريفه حدثت بين نانسي عجرم وزوجها دكتور فادي الهاشم أثناء غنائها لأغنية #طول_عمري_نجمة التي اثارت ضجه حول موضوع طلاقهم 😅🖤 pic.twitter.com/ubaXDNGcyh
— تحديثات نانسي (@nancy_update) March 16, 2025
- مناوشات طريفه حدثت بين نانسي عجرم وزوجها دكتور فادي الهاشم أثناء غنائها لأغنية #طول_عمري_نجمة التي اثارت ضجه حول موضوع طلاقهم 😅🖤 pic.twitter.com/ubaXDNGcyh
كثير اكون مبسوطة وفرحانة جداً لما اشوف نجمتي وفنانتي المفضلة وقدوتي في الحياة ناجحه في اعمالها وحياتها الشخصية في بيتها وبناتها وزوجها الله يديم عليكم الصحة والعافية والمحبة لما تكوني مبسوطة ومرتاحة انا اكون سعيدة عشانكم كل الحب #نانسي_عجرم 😭❤️@NancyAjram pic.twitter.com/jIIiiFLqBV
— شــيــطـــونـــة (@lafta2000) March 16, 2025
كثير اكون مبسوطة وفرحانة جداً لما اشوف نجمتي وفنانتي المفضلة وقدوتي في الحياة ناجحه في اعمالها وحياتها الشخصية في بيتها وبناتها وزوجها الله يديم عليكم الصحة والعافية والمحبة لما تكوني مبسوطة ومرتاحة انا اكون سعيدة عشانكم كل الحب #نانسي_عجرم 😭❤️@NancyAjram pic.twitter.com/jIIiiFLqBV