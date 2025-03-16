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فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة... ليليان نمري تنعي انطوان كرباج

Lebanon 24
16-03-2025 | 14:04
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نعت الممثلة ليليان نمري بكلمات مؤثرة الفنان انطوان كرباج، وكتبت عبر حسابها على موقع فايسبوك: "الموت غيَب الممثل القدير انطوان كرباج المبدعين ما بيموتوا بيتخّلدوا بأعمالهم المُشّرفة الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك على رجاء القيامة نصبُر"
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