بكلمات مؤثرة... ليليان نمري تنعي انطوان كرباج

نعت الممثلة ليليان نمري بكلمات مؤثرة الفنان انطوان كرباج، وكتبت عبر حسابها على موقع فايسبوك: "الموت غيَب الممثل القدير انطوان كرباج المبدعين ما بيموتوا بيتخّلدوا بأعمالهم المُشّرفة الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك على رجاء القيامة نصبُر"

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