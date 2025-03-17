سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو

Advertisement

نشرت عبد النور مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية الستوري على منصة ، حيث ظهرت مع زوجها فريد رحمه وابنتها تاليا وكريستيانو إلى جانب قالب الحلوى.وتميز حفل عيد الميلاد بالنشاطات المسلية حيث اجتمع كريستيانو مع أصدقائه للاستمتاع معا.