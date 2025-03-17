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فنون ومشاهير
سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو
Lebanon 24
17-03-2025
|
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نشرت
النجمة
اللبنانية
سيرين
عبد النور مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية الستوري على منصة
انستغرام
، حيث ظهرت مع زوجها فريد رحمه وابنتها تاليا وكريستيانو إلى جانب قالب الحلوى.
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وتميز حفل عيد الميلاد بالنشاطات المسلية حيث اجتمع كريستيانو مع أصدقائه للاستمتاع معا.
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