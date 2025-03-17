هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)

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وبدت ألين بإطلالة كاجوال في أحد المطاعم. نشرت الفنانة ألين خلف مؤخرا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وبدت ألين بإطلالة كاجوال في أحد المطاعم.

ألين كانت من أشهر الفنانات في فترة التسعينات وحققت نجاحا كبيرا من خلال أغان عديدة منها يا صبابين الشاي، وبعدك عالبال، حاولت انساك، يا حلاق اعملي غرة، لا لي ليه، وغيرها من الأغاني الناجحة.



وعلى الرغم من مرور السنوات لا زالت ألين تحتفظ بملامح وجهها الناعمة ولم تتغير كثيرا.



تزوجت ألين عام 2013 مدنيا من كارلو أيوب وهو نجل الكوميدي ايلي ايوب ورزقت منه بابنتها الوحيدة ، وعام 2023 أعلنت انفصالها عنه وعودتها إلى الساحة الفنية.



وأطلقت عام 2024 أغنية بعنوان "شو توقعت" صورتها على طريقة الفيديو كليب وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية.