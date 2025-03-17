25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
4
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل تذكرون الفنانة اللبنانية ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد ابتعادها عن الساحة الفنية (صورة)
Lebanon 24
17-03-2025
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة ألين خلف مؤخرا
صورة
عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
Advertisement
وبدت ألين بإطلالة كاجوال في أحد المطاعم.
ألين كانت من أشهر الفنانات في فترة التسعينات وحققت نجاحا كبيرا من خلال أغان عديدة منها يا صبابين الشاي، وبعدك عالبال، حاولت انساك، يا حلاق اعملي غرة، لا لي ليه، وغيرها من الأغاني الناجحة.
وعلى الرغم من مرور السنوات لا زالت ألين تحتفظ بملامح وجهها الناعمة ولم تتغير كثيرا.
تزوجت ألين عام 2013 مدنيا من كارلو أيوب وهو نجل
الممثل
الكوميدي ايلي ايوب ورزقت منه بابنتها الوحيدة
ليفي
، وعام 2023 أعلنت انفصالها عنه وعودتها إلى الساحة الفنية.
وأطلقت عام 2024 أغنية بعنوان "شو توقعت" صورتها على طريقة الفيديو كليب وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية.
مواضيع ذات صلة
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 26 عاما (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 26 عاما (صور)
17/03/2025 14:11:43
17/03/2025 14:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت نحيفة جدا وبملامح مختلفة.. هل تذكرون الفنانة اللبنانية كارول صقر؟ شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
بدت نحيفة جدا وبملامح مختلفة.. هل تذكرون الفنانة اللبنانية كارول صقر؟ شاهدوا كيف أصبحت (صور)
17/03/2025 14:11:43
17/03/2025 14:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تطلقت بعد 3 أشهر فقط من زواجها.. هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
تطلقت بعد 3 أشهر فقط من زواجها.. هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
17/03/2025 14:11:43
17/03/2025 14:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل ملكات جمال لبنان.. هل تذكرون جويل بحلق؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 عاما على انتخابها
Lebanon 24
من أجمل ملكات جمال لبنان.. هل تذكرون جويل بحلق؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 عاما على انتخابها
17/03/2025 14:11:43
17/03/2025 14:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عمرو دياب يفاجئ فريق عمل مسلسل مصري.. هذا ما فعله!
Lebanon 24
عمرو دياب يفاجئ فريق عمل مسلسل مصري.. هذا ما فعله!
06:58 | 2025-03-17
17/03/2025 06:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
Lebanon 24
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
05:43 | 2025-03-17
17/03/2025 05:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صايرة بتشبها".. ابنة سيرين عبد النور أصبحت صبية بغاية الجمال (فيديو)
Lebanon 24
"شو صايرة بتشبها".. ابنة سيرين عبد النور أصبحت صبية بغاية الجمال (فيديو)
05:08 | 2025-03-17
17/03/2025 05:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
غنت له بتأثر.. فيديو ينتشر لماغي بو غصن وزوجها جمال سنان في سحور رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
غنت له بتأثر.. فيديو ينتشر لماغي بو غصن وزوجها جمال سنان في سحور رمضاني (فيديو)
04:19 | 2025-03-17
17/03/2025 04:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو حلوة".. ابنة نادين نسيب نجيم أصبحت صبية والجمهور يتغزل بها (فيديو)
Lebanon 24
"شو حلوة".. ابنة نادين نسيب نجيم أصبحت صبية والجمهور يتغزل بها (فيديو)
04:02 | 2025-03-17
17/03/2025 04:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد تصريحات حسام حبيب... شيرين عبد الوهاب تُعدّ مفاجأة
Lebanon 24
بعد تصريحات حسام حبيب... شيرين عبد الوهاب تُعدّ مفاجأة
11:27 | 2025-03-16
16/03/2025 11:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُذيعة الـ"أم تي في" برفقة إبنة شقيقتها في استوديو الأخبار
Lebanon 24
بالصورة... مُذيعة الـ"أم تي في" برفقة إبنة شقيقتها في استوديو الأخبار
09:51 | 2025-03-16
16/03/2025 09:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير عند الحدود اللبنانية السورية.. ووزير الدفاع السوري يتوعد حزب الله
Lebanon 24
تصعيد خطير عند الحدود اللبنانية السورية.. ووزير الدفاع السوري يتوعد حزب الله
16:40 | 2025-03-16
16/03/2025 04:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل شهير يتعرّض للإصابة... وانتشار صورة له من داخل المستشفى
Lebanon 24
ممثل شهير يتعرّض للإصابة... وانتشار صورة له من داخل المستشفى
10:00 | 2025-03-16
16/03/2025 10:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... ليليان نمري تنعى انطوان كرباج
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... ليليان نمري تنعى انطوان كرباج
14:04 | 2025-03-16
16/03/2025 02:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:58 | 2025-03-17
عمرو دياب يفاجئ فريق عمل مسلسل مصري.. هذا ما فعله!
05:43 | 2025-03-17
هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)
05:08 | 2025-03-17
"شو صايرة بتشبها".. ابنة سيرين عبد النور أصبحت صبية بغاية الجمال (فيديو)
04:19 | 2025-03-17
غنت له بتأثر.. فيديو ينتشر لماغي بو غصن وزوجها جمال سنان في سحور رمضاني (فيديو)
04:02 | 2025-03-17
"شو حلوة".. ابنة نادين نسيب نجيم أصبحت صبية والجمهور يتغزل بها (فيديو)
03:00 | 2025-03-17
أطل وهو يرقص في الشارع.. تامر حسني في فيديو طريف مع ابنتيه وطليقته بسمة بوسيل تستمتع بوقتها في النيل
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
17/03/2025 14:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
17/03/2025 14:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
17/03/2025 14:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24