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فنون ومشاهير

هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)

Lebanon 24
17-03-2025 | 05:43
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نشرت الفنانة رولا سعد صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق انستغرام
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وأطلت رولا التي ابتعدت منذ زواجها عام 2021 عن الساحة الفنية في الصورة مع زوجها المهندس يحيى خضر، وعلقت عليها قائلة: "حب حياتي". 
 
 
 
ويحيى خضر زوج رولا سوري من أصول فلسطينية، ويعمل مهندساً، وكان لقاؤهما الأول في حفل عيد ميلادها في بيروت، ثم ربطتهما علاقة صداقة، ثم قصة حب، وتمت خطبتها في ليلة رأس السنة عام 2021، لتكلل بعدها القصة بالزواج.

ومن أشهر أعمال رولا "عن اذنك يا معلم"، " نوياهالو"،"بسبستللو" ، و"يانانا" مع الراحلة الشحرورة صباح وغيرها من الأعمال.

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