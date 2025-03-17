هو من أصل فلسطيني.. فنانة لبنانية غائبة بلقطة رومانسية مع زوجها: "حب حياتي" (صورة)

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وأطلت رولا التي ابتعدت منذ زواجها عام 2021 عن الساحة الفنية في الصورة مع زوجها المهندس يحيى خضر، وعلقت عليها قائلة: "حب حياتي". نشرت الفنانة رولا سعد عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق .وأطلت رولا التي ابتعدت منذ زواجها عام 2021 عن الساحة الفنية في الصورة مع زوجها المهندس يحيى خضر، وعلقت عليها قائلة: "حب حياتي".

ويحيى خضر زوج رولا سوري من أصول فلسطينية، ويعمل مهندساً، وكان لقاؤهما الأول في حفل عيد ميلادها في بيروت، ثم ربطتهما صداقة، ثم قصة حب، وتمت خطبتها في رأس السنة عام 2021، لتكلل بعدها القصة بالزواج.



ومن أشهر أعمال رولا "عن اذنك يا معلم"، " نوياهالو"،"بسبستللو" ، و"يانانا" مع الراحلة الشحرورة صباح وغيرها من الأعمال.